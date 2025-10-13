Новое оружие, о котором недавно говорил президент России Владимир Путин, может изменить стратегический баланс в мире, об этом пишет китайское издание Sohu.

Автор материала допустил, что разработка, о которой сообщил Путин, может быть крылатой ракетой с ядерной энергоустановкой «Буревестник», которая отличается большой дальностью. По его словам, российская ракета сможет обходить любые системы противоракетной обороны, а ее скорость не оставит противнику времени на реакцию.

«"Буревестник" непременно нарушит существующий стратегический баланс и станет серьезным сдерживающим фактором для Соединенных Штатов и НАТО», — говорится в публикации.

Как пишет китайское издание, раскрытие данных о новых ракетах якобы заставляет Запад «трястись от страха», поскольку эффективных средств для перехвата «Буревестника» будто бы нет. Автор резюмировал, что российская ракета нависнет над странами Запада как "дамоклов меч". Правда, стоит заметить, что пока все это теории - без примеров практического применения это похоже на спекуляции.