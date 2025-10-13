В Мексике в результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями, погибли как минимум 47 человек, ещё 38 числятся пропавшими без вести, сообщили в воскресенье власти, пишет LETA со ссылкой на DPA.

Около 260 населённых пунктов оказались отрезанными от внешнего мира.

Наводнения разрушили множество дорог и мостов. Десятки тысяч человек остались без электричества.

Метеорологи предупреждают, что дожди продолжатся. Сохраняется и риск новых оползней.

Наиболее пострадавшими являются штаты Веракрус, Идальго, Пуэбла, Керетаро и Сан-Луис-Потоси, расположенные на востоке и в центральной части страны.

Больше всего погибших зафиксировано в Веракрусе и Идальго, случаи гибели также подтверждены в Пуэбле и Керетаро.

В штате Сан-Луис-Потоси нанесён значительный ущерб, но среди жителей жертв нет.

В Мексике подходит к концу ежегодный сезон дождей, который длится примерно шесть месяцев и обычно заканчивается в начале ноября.

Сильные ливни в последние дни были вызваны, в частности, тропическими циклонами "Присцилла" и "Раймонд" в Тихом океане, а также погодными условиями в Мексиканском заливе.