Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Мексике в результате наводнений и оползней погибли 47 человек 0 44

В мире
Дата публикации: 13.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Мексике в результате наводнений и оползней погибли 47 человек
ФОТО: twitter

В Мексике в результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями, погибли как минимум 47 человек, ещё 38 числятся пропавшими без вести, сообщили в воскресенье власти, пишет LETA со ссылкой на DPA.

Около 260 населённых пунктов оказались отрезанными от внешнего мира.

Наводнения разрушили множество дорог и мостов. Десятки тысяч человек остались без электричества.

Метеорологи предупреждают, что дожди продолжатся. Сохраняется и риск новых оползней.

Наиболее пострадавшими являются штаты Веракрус, Идальго, Пуэбла, Керетаро и Сан-Луис-Потоси, расположенные на востоке и в центральной части страны.

Больше всего погибших зафиксировано в Веракрусе и Идальго, случаи гибели также подтверждены в Пуэбле и Керетаро.

В штате Сан-Луис-Потоси нанесён значительный ущерб, но среди жителей жертв нет.

В Мексике подходит к концу ежегодный сезон дождей, который длится примерно шесть месяцев и обычно заканчивается в начале ноября.

Сильные ливни в последние дни были вызваны, в частности, тропическими циклонами "Присцилла" и "Раймонд" в Тихом океане, а также погодными условиями в Мексиканском заливе.

Читайте нас также:
#мексика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Эрдоган может помочь в завершении войны между Россией и Украиной - Трамп
Изображение к статье: Эрдоган может помочь в завершении войны между Россией и Украиной - Трамп
Президент Мадагаскара бежал из страны
Изображение к статье: Президент Мадагаскара бежал из страны
«Саммит мира» по Газе: о чем удалось договориться
Иконка видео
ЕС начал финансирование спецтрибунала по России
Изображение к статье: ЕС начал финансирование спецтрибунала по России
Изображение к статье: Изображение: Oshkosh Defense
В США представили мобильные установки для Tomahawk 614
Изображение к статье: Миллиардер предсказал серьезный дефицит одного металла
Миллиардер предсказал серьезный дефицит одного металла 745
Изображение к статье: Названа причину лобового столкновения поездов, в которой пострадали десятки человек
Названа причину лобового столкновения поездов, в которой пострадали десятки человек 713
Изображение к статье: Зеленский решил купить Tomahawk в США за счет России
Зеленский решил купить Tomahawk в США за счет России 4077

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Что приготовить из зеленых помидоров?
Еда и рецепты
Что приготовить из зеленых помидоров? 0
Изображение к статье: Юбка-миди и макси — тренд сезона: как носить осенью
Люблю!
Юбка-миди и макси — тренд сезона: как носить осенью 14
Изображение к статье: Рыбаки поймали сельдяного короля — «предвестника катастроф»
В мире животных
Рыбаки поймали сельдяного короля — «предвестника катастроф» 22
Изображение к статье: Почему команда «нельзя» не работает: как действительно воспитывать собаку
Люблю!
Почему команда «нельзя» не работает: как действительно воспитывать собаку 17
Изображение к статье: Из-за возгорания в Вангажи эвакуировались 410 человек
ЧП и криминал
Из-за возгорания в Вангажи эвакуировались 410 человек 52
Изображение к статье: На что обратить внимание при выборе унитаза?
Дом и сад
На что обратить внимание при выборе унитаза? 89
Изображение к статье: Что приготовить из зеленых помидоров?
Еда и рецепты
Что приготовить из зеленых помидоров? 0
Изображение к статье: Юбка-миди и макси — тренд сезона: как носить осенью
Люблю!
Юбка-миди и макси — тренд сезона: как носить осенью 14
Изображение к статье: Рыбаки поймали сельдяного короля — «предвестника катастроф»
В мире животных
Рыбаки поймали сельдяного короля — «предвестника катастроф» 22

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео