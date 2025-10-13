Над Азовским морем сняли на видео редкое оптическое явление. Об этом сообщает ряд Telegram-каналов.

Кадры были сняты в станице Голубицкой в Краснодарском крае. На них можно заметить несколько рыболовных траулеров, парящих над водой на горизонте. «Вот так у нас корабли в воздухе летают», — прокомментировал автор видео.

Необычное зрелище представляло собой фата-моргану — редкое оптическое явление, которое иногда наблюдается над горизонтом. Оно возникает, когда слои воздуха с разной температурой образуют своеобразную линзу, которая преломляет и искажает удаленные объекты. В результате вместо одного судна видно несколько, и не на море, а в воздухе.