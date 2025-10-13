Baltijas balss logotype
Зеленский решил купить Tomahawk в США за счет России

В мире
Дата публикации: 13.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Зеленский решил купить Tomahawk в США за счет России
ФОТО: Global Look Press

Зеленский: деньги на американские Tomahawk можно взять из замороженных российских активов.

Украина могла бы взять деньги на закупку дальнобойных ракет Tomahawk из замороженных российских активов. Об этом на встрече с заместителем председателя Европейской комиссии Каей Каллас заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«О количестве и возможностях [ракет] пока говорить рано. Хотя, скажу откровенно, я поделился с президентом [США Дональдом Трампом]. Некоторые такие вещи, вероятно, не для телефонного разговора», — заявил украинский лидер.

По его словам, Киев может закупать у Вашингтона ракеты за счет программ НАТО, с помощью большой сделки между Украиной и США, а также, гипотетически, за счет замороженных российских активов. По его словам, многие западные политики поддерживают последний вариант, однако для его реализации необходимо политическое решение.

Ранее Зеленский сообщил, что обсудил с Трампом поставки ракет Tomahawk Киеву для давления на Россию. По его словам, Москва будет недовольна последствиями такого решения.

#россия-сша
