Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

3 из 4 французов считают, что с иммиграцией пора покончить 1 222

В мире
Дата публикации: 14.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Сами мы не местные.

Сами мы не местные.

Дополнительное давление оказывают такие явления как стареющее население и низкая рождаемость.

Цифра дня: 7 726 000 иммигрантов проживает на данный момент во Франции, что составляет примерно 11% населения страны.

Согласно данным INSEE, 2024 год выдался для Франции рекордным: был зафиксирован самый большой прирост иммигрантского населения за один год – 434 000 новых иммигрантов. Это столько же, сколько за предыдущие три года вместе взятые.

Большинство иммигрантов приезжают во Францию с африканского континента. Из 434 000 иммигрантов в 2024 году почти 70% родились в Африке. Для сравнения, в 1968 году трое из четырёх иммигрантов, прибывших во Францию, имели гражданство европейской страны.

Французская экономика испытывает нехватку рабочей силы в таких отраслях, как здравоохранение, строительство, сельское хозяйство и логистика. Дополнительное давление оказывают такие явления как стареющее население и низкая рождаемость, что усиливает зависимость от привлечения мигрантов. Вместе с тем население страны выражает высокую обеспокоенность миграционной ситуацией. Согласно опросу IFOP 68% французов считают миграцию негативным фактором, а 75% выступают за жесткие меры. Эти настроения усиливают позиции правых и центристских партий.

На фоне растущего миграционного давления власти Франции продолжают ужесточать миграционную политику. В январе 2024 года была одобрена реформа, включающая новые языковые требования для соискателей ВНЖ, ограничения на продление временных разрешений, а также ужесточение условий получения гражданства. Около 60 000 иностранцев могут потерять или не получить разрешения на пребывание из-за новых требований.

В феврале 2025 года Сенат согласовал законопроект, запрещающий браки для мигрантов, находящихся во Франции нелегально. В марте 2025 года правительство анонсировало изменение визовой политики. Планируется провести аудит системы, расширить полномочия пограничных служб, пересмотреть правила выдачи разрешений на въезд и пребывание.

Тенденции на ужесточение правил наблюдаются и в других странах Европы, в которых предлагается создать специальные лагеря для мигрантов в третьих странах, упростить и ускорить систему депортаций, а также в целом въезда и выезда.

Читайте нас также:
#франция
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    14-го октября

    Создать лагеря для мигрантов в третьих странах ...Здравствуй,мигрант. 👽

    3
    0

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Греция первой в ЕС планирует ввести 13-часовой рабочий день
Изображение к статье: Греция первой в ЕС планирует ввести 13-часовой рабочий день
Литовца, лишенного гражданства за войну на стороне РФ, могли перепутать с другим
Изображение к статье: Литовца, лишенного гражданства за войну на стороне РФ, могли перепутать с другим
РФ уничтожает газодобычу Украины: эксперт оценил, сколько газа не хватает на зиму
Изображение к статье: РФ уничтожает газодобычу Украины: эксперт оценил, сколько газа не хватает на зиму
Молодые украинцы стали искать убежища в ФРГ в 10 раз чаще
Изображение к статье: Молодые украинцы стали искать убежища в ФРГ в 10 раз чаще
Изображение к статье: x.com/Forsvarsmakten
Шведская армия отслеживает российскую подводную лодку в Балтийском море 7 696
Изображение к статье: 5 лет назад Лукашенко вывел военных на улицы Минска. Иконка видео
Radio Polska: белорусская армия находится в состоянии высшей боеготовности 2 362
Изображение к статье: Страна долго считалась «чемпионом мира» по выписываемым психотропным препаратам. Иконка видео
Франция тихо сходит с ума: в помощи нуждается 13 000 000 человек 1 489
Изображение к статье: Пакистан сообщает о новых столкновениях вдоль границы с Афганистаном
Пакистан сообщает о новых столкновениях вдоль границы с Афганистаном 136

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Нет нацизму!»: десятки человек вышли на протест к Рижской думе
Политика
«Нет нацизму!»: десятки человек вышли на протест к Рижской думе 88
Изображение к статье: Греция первой в ЕС планирует ввести 13-часовой рабочий день
В мире
Греция первой в ЕС планирует ввести 13-часовой рабочий день 35
Изображение к статье: А что случилось? - Созвано внеочередное заседание Сейма
Политика
А что случилось? - Созвано внеочередное заседание Сейма 49
Изображение к статье: Позорница! Садальскому не дают покоя латышские красавицы: после Браже - Вайкуле
Lifenews
1
Позорница! Садальскому не дают покоя латышские красавицы: после Браже - Вайкуле 1 129
Изображение к статье: Борцовский характер в деда. Иконка видео
Lifenews
1
Бориса Немцов-младший, проживающий в Эмиратах, в 6 лет завоевал престижный приз 1 74
Изображение к статье: Суд отклонил жалобу на решение министра внутренних дел о запрете выезда из Латвии
ЧП и криминал
Суд отклонил жалобу на решение министра внутренних дел о запрете выезда из Латвии 104
Изображение к статье: «Нет нацизму!»: десятки человек вышли на протест к Рижской думе
Политика
«Нет нацизму!»: десятки человек вышли на протест к Рижской думе 88
Изображение к статье: Греция первой в ЕС планирует ввести 13-часовой рабочий день
В мире
Греция первой в ЕС планирует ввести 13-часовой рабочий день 35
Изображение к статье: А что случилось? - Созвано внеочередное заседание Сейма
Политика
А что случилось? - Созвано внеочередное заседание Сейма 49

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео