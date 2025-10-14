Цифра дня: 7 726 000 иммигрантов проживает на данный момент во Франции, что составляет примерно 11% населения страны.

Согласно данным INSEE, 2024 год выдался для Франции рекордным: был зафиксирован самый большой прирост иммигрантского населения за один год – 434 000 новых иммигрантов. Это столько же, сколько за предыдущие три года вместе взятые.

Большинство иммигрантов приезжают во Францию с африканского континента. Из 434 000 иммигрантов в 2024 году почти 70% родились в Африке. Для сравнения, в 1968 году трое из четырёх иммигрантов, прибывших во Францию, имели гражданство европейской страны.

Французская экономика испытывает нехватку рабочей силы в таких отраслях, как здравоохранение, строительство, сельское хозяйство и логистика. Дополнительное давление оказывают такие явления как стареющее население и низкая рождаемость, что усиливает зависимость от привлечения мигрантов. Вместе с тем население страны выражает высокую обеспокоенность миграционной ситуацией. Согласно опросу IFOP 68% французов считают миграцию негативным фактором, а 75% выступают за жесткие меры. Эти настроения усиливают позиции правых и центристских партий.

На фоне растущего миграционного давления власти Франции продолжают ужесточать миграционную политику. В январе 2024 года была одобрена реформа, включающая новые языковые требования для соискателей ВНЖ, ограничения на продление временных разрешений, а также ужесточение условий получения гражданства. Около 60 000 иностранцев могут потерять или не получить разрешения на пребывание из-за новых требований.

В феврале 2025 года Сенат согласовал законопроект, запрещающий браки для мигрантов, находящихся во Франции нелегально. В марте 2025 года правительство анонсировало изменение визовой политики. Планируется провести аудит системы, расширить полномочия пограничных служб, пересмотреть правила выдачи разрешений на въезд и пребывание.

Тенденции на ужесточение правил наблюдаются и в других странах Европы, в которых предлагается создать специальные лагеря для мигрантов в третьих странах, упростить и ускорить систему депортаций, а также в целом въезда и выезда.