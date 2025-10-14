Россия увеличивает производство танков Т-90 и восстановление довоенных танковых резервов, что свидетельствует о ее намерении создать долгосрочную военную угрозу для НАТО. Об этом пишут аналитики Института изучения войны.

Так, Frontelligence Insight опубликовала внутренние документы основного российского производителя танков, Уралвагонзавода (УВЗ), из которых следует, что УВЗ намерен увеличить производство Т-90 на 80 процентов к 2028 году по сравнению с уровнем 2024 года и начать производство новой модификации Т-90М2.

"По оценкам Frontelligence, цели УВЗ по модернизации российского бронетанкового парка более чем 2000 танков Т-90М, Т-90М2 и Т-72Б3М в период с 2026 по 2036 год, в дополнение к танкам и бронемашинам, произведённым Россией в 2024 и 2025 годах, достаточны для полного пополнения танкового парка России перед следующей крупномасштабной войной", - говорится в отчете.

Последние данные из открытых источников указывают на то, что Россия также увеличивает объёмы ремонта танков Т-72. Также в ISW отмечают заметное сокращение использования российских танков на поле боя. Это позволяет предположить, что Россия, возможно, накапливает танки и, вероятно, стремится наращивать и модернизировать свои танковые резервы как для краткосрочного использования на Украине, так и в среднесрочной и долгосрочной перспективе в рамках подготовки к потенциальному конфликту с НАТО.

При этом аналитики предупреждают: Россия может представлять серьёзную угрозу для НАТО гораздо раньше 2036 года и без необходимости восстановления своего танкового парка. Они предполагают, что Россия может поддерживать и восстанавливать свою человеческую силу, несмотря на постоянно тяжелые потери в продолжающейся войне в Украине.

Они отмечают, что Россия, вероятно, будет иметь в наличии значительную боевую мощь в течение нескольких месяцев после окончания активных боевых действий в Украине, которую может быстро перебросить на восточный фланг НАТО. Россия также разрабатывает концепции операций и тактики ведения боевых действий, которые позволяют проводить крупномасштабные боевые операции без использования большого количества танков или бронетехники, при этом эффективно лишая противника возможности использовать танки или бронетехнику в больших масштабах. Россия также учится достигать эффекта воздушного перехвата на поле боя в тылу противника без установления превосходства в воздухе или господства в воздухе:

"ISW не обнаружила никаких признаков того, что российскому военному командованию придется ждать, пока российские вооруженные силы полностью восстановятся, прежде чем активизировать свои атаки на государства-члены НАТО, и, по сути, Россия может атаковать раньше этого момента, если НАТО не сможет обеспечить сдерживание".