Европейский союз (ЕС) передал Украине новый пакет военной помощи на 6,5 миллиона евро. Об этом заявила Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в социальной сети X.

«В Киеве я была рада передать украинским службам оборудование стоимостью 6,5 миллиона евро», — написала она.

По ее словам, в пакет вошли системы противодействия дронам, а также микроавтобусы и внедорожники, которые помогут Вооруженным силам Украины (ВСУ) добираться до удаленных и труднодоступных районов.

Ранее Каллас заявила, что Евросоюз выделит дополнительные 100 миллионов евро на поддержку Украины предстоящей зимой. Она уточнила, что финансовую помощь направят для закупки генераторов, убежищ и снаряжения для холодной погоды.