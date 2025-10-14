Главный советник президента Литвы по вопросам внешней политики Аста Скайсгирите заявила, что окончательное решение об уровне охраны лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской пока не принято.

«Насколько я понимаю, окончательное решение правительством еще не принято, оно еще обсуждается, вопрос решается», — заявила Скайсгирите в интервью радиостанции Ziniu radijas во вторник.

По ее словам, президент Литвы Гитанас Науседа считает, что Тихановская должна и дальше находиться под охраной, а уровень и методы защиты должны определять службы.

Однако советник утверждает, что решение о охране должно быть политическим.

«Мы не можем сводить решение к техническим деталям, но технически это должно быть правильное, хорошее решение», – сказала Скайсгирите.

По ее словам, официальный статус Тихановской в ​​Литве сохраняется, она обладает в стране статусом гостя, а аккредитация, выданная Министерством иностранных дел Белорусскому демократическому представительству, по-прежнему действительна.

«Очевидно, что правительство примет во внимание этот комплекс причин при принятии соответствующих решений», — сказала советник Науседы.

BNS сообщало, что в октябре Литва снизила уровень охраны Тихановской и ее рабочих помещений.

Должностные лица утверждают, что вместо Службы охраны руководства ее безопасность теперь будет обеспечивать Литовское бюро криминальной полиции.

Изменения в системе безопасности означают, что дом и офис Тихановской остаются под охраной, однако лидер белорусской оппозиции лишилась личной охраны в Литве и за рубежом.

В ответ на заявления некоторых политиков о том, что Тихановская может рассмотреть возможность переезда в Польшу, Скайсгирите заявила: «Г-жа Тихановская — свободный человек и не находится в тюрьме. Конечно, если бы она захотела, она могла бы рассмотреть и другие варианты, но наша задача — обеспечить, чтобы она чувствовала себя в Литве в безопасности».

В офисе Тихановской заявили, что продолжат работу, несмотря на изменившийся режим безопасности, но в настоящее время в офисе работает лишь часть сотрудников. По их словам, после последних решений Литвы количество угроз в их адрес увеличилось.