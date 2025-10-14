Baltijas balss logotype
В Бельгии проходит общенациональная забастовка 1 365

В мире
Дата публикации: 14.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Бельгии проходит общенациональная забастовка
ФОТО: twitter

Во вторник в Бельгии проходит забастовка трудящихся против планируемого правительством сокращения бюджета, что серьёзно влияет на авиасообщение и предоставление государственных услуг, пишет LETA со ссылкой на DPA.

В аэропорту Брюсселя из-за забастовки сотрудников службы безопасности отменены все вылетающие рейсы, а также несколько прилетающих.

В аэропорту Шарлеруа не осуществляется ни взлёт, ни посадка самолётов.

Забастовка также затронула движение общественного транспорта во всех трёх регионах Бельгии — курсирует менее половины автобусов, трамваев и поездов метро, сообщает бельгийское агентство «Belga».

Местные СМИ сообщают о перебоях в вывозе мусора и работе почтовых служб.

Забастовки и демонстрации организуют три крупнейших профсоюза Бельгии, выступая против изменений в системах пенсионного и пособий по безработице, а также выражая недовольство снижением покупательной способности населения.

#бельгия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • VU
    Vards Uzvards
    14-го октября

    "Забастовки и демонстрации организуют три крупнейших профсоюза Бельгии" - в ЛР профсоюзов нет, а только "социальные партнеры".

    13
    1

