Во вторник в Бельгии проходит забастовка трудящихся против планируемого правительством сокращения бюджета, что серьёзно влияет на авиасообщение и предоставление государственных услуг, пишет LETA со ссылкой на DPA.

В аэропорту Брюсселя из-за забастовки сотрудников службы безопасности отменены все вылетающие рейсы, а также несколько прилетающих.

В аэропорту Шарлеруа не осуществляется ни взлёт, ни посадка самолётов.

Забастовка также затронула движение общественного транспорта во всех трёх регионах Бельгии — курсирует менее половины автобусов, трамваев и поездов метро, сообщает бельгийское агентство «Belga».

Местные СМИ сообщают о перебоях в вывозе мусора и работе почтовых служб.

Забастовки и демонстрации организуют три крупнейших профсоюза Бельгии, выступая против изменений в системах пенсионного и пособий по безработице, а также выражая недовольство снижением покупательной способности населения.