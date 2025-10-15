Baltijas balss logotype
Литовца, лишенного гражданства за войну на стороне РФ, могли перепутать с другим

В мире
Дата публикации: 15.10.2025
BNS
Изображение к статье: Литовца, лишенного гражданства за войну на стороне РФ, могли перепутать с другим

Литовское гражданство Виталия Казакявичюса, возможно, было аннулировано в прошлом году по ошибке, так как властям не удалось найти достоверных доказательств его участия в боевых действиях на стороне России в Украине.

После состоявшегося в среду закрытого заседания Комитета Сейма по правам человека, на котором выяснялись причины возвращения гражданства, его председатель Лауринас Шедвидис сообщил BNS, что Министерство внутренних дел провело внутреннее расследование в связи с решением Казакявичюса обратиться в суд.

По словам парламентария, это свидетельствует о том, что ведомство не сможет «доказать, что этот человек воевал на стороне России».

О том, что министр внутренних дел Владислав Кондратович восстановил литовское гражданство Казакявичюсу, первым сообщил новостной портал «15min» в конце сентября.

Министр принял это решение в июле после заключения мирового соглашения между физическим лицом и Министерством внутренних дел по административному делу. Окружной административный суд утвердил это мировое соглашение 3 сентября.

«Он не воевал, а почему, потому что есть данные о его работе, что он ходит на работу в Литве, отдыхает в Литве, улетает, прилетает обратно, возвращается, он был в Литве», — сказал Шедвидис.

«Возможно, непреднамеренно, поскольку фамилия и имя не являются редкими, человека перепутали с другим человеком, и поэтому министерство приняло, казалось бы, рациональное решение, заключив мирное соглашение», — пояснил глава комитета.

Согласно мировому соглашению, как сообщает портал 15min, министерство также должно было выплатить Казакявичюсу почти 3,7 тыс. евро судебных издержек и 1 тыс. евро компенсации.

Как сообщало BNS в октябре прошлого года, Казакявичюс, 1984 года рождения, и Юозас Самуолис, 1978 года рождения, были лишены гражданства по решению бывшего министра внутренних дел Агне Билотайте после того, как в Департамент миграции поступила информация о том, что эти лица, возможно, служат на стороне российских войск и воюют против Украины.

В Департаменте миграции тогда заявили, что связаться с этими людьми по официальным каналам не удалось, однако закон предусматривает возможность лишения гражданства, если человек служит на службе другого государства без разрешения правительства.

Билотайте заявила 15min, что никаких сомнений в информации, предоставленной спецслужбами при принятии решения о лишении гражданства Казакявичюса, не возникло.

В сентябре прошлого года литовское гражданство было также аннулировано у Кястутиса Квиткуса — литовца, служившего в российской армии и воюющего в Украине.

По словам заместителя министра внутренних дел, двое других упомянутых лиц не обращались в суд по поводу своего гражданства. Она также заявила, что не располагает информацией от компетентных органов о других гражданах Литвы, воюющих на стороне враждебных государств.

Оставить комментарий

Видео