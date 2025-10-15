Это уже третья проверка боевой готовности войск в этом году.

По приказу Александра Лукашенко белорусская армия проводит проверку высшей степени боевой готовности. Об этом накануне сообщило Министерство обороны Беларуси.

Утверждается, что рамках проверки подразделения белорусской армии выдвинутся в назначенные районы и выполнят действия, определенные в распоряжении, отмечает русская служба Radio Polska.

На первом этапе проверки танковые и механизированные подразделения совершили выдвижение на полигон комбинированным способом и заняли районы сосредоточения.

На втором этапе воинские части совершают марш в районы предназначения, в том числе с преодолением водной преграды по наведенной понтонной переправе. С прибытием в районы военнослужащим предстоит выполнить упражнения контрольных стрельб из штатного вооружения.

Это уже третья проверка боевой готовности войск в этом году. Предыдущие две состоялись в феврале и марте.

В марте учения включали, в частности, переброску войск и техники на полигоны. Также проводятся учения внутренних и территориальных войск, а также набор резервистов.

В сентябре в Беларуси прошли учения «Запад-2025» с участием российских военнослужащих. В ЕС и НАТО их воспринимали как угрозу европейским странам.

Россия активно милитаризирует Беларусь. Режим Лукашенко, ставший сателлитом Кремля, не возражает этому и даже сам просит разместить на территории страны ядерное оружие. Белорусская промышленность также работает на нужны российской армии.