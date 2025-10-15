Россия не будет выполнять решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате Грузии компенсации в связи с событиями 2008 года. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это отдельная тема, отдельная субстанция. Решение выполнять не будем», - сказал Песков.

Так официальный представитель Кремля прокомментировал вердикт ЕСПЧ, который 14 октября удовлетворил государственный иск Грузии против России, поданный в 2018 году. Суд обязал РФ выплатить Грузии 253 миллиона евро.

15 марта 2022 года российское Министерство иностранных дел заявило о выходе страны из состава Совета Европы. В июне того же года президент Путин подписал закон, по которому вынесенные после указанной даты решения ЕСПЧ в России исполнению не подлежат.

В ночь с 7 на 8 августа 2008 года Грузия ввела в Южную Осетию войска и подвергла артиллерийскому обстрелу её столицу Цхинвал и позиции российских миротворцев. После этого в непризнанную тогда республику вошли грузинские войска. Из-за даты начала конфликта его назвают «войной трёх восьмёрок».

Днём 8 августа занимавший тогда пост президента России Дмитрий Медведев объявил о вводе в зону конфликта подразделений Вооружённых сил РФ. В течение пяти суток российские и южноосетинские войска вытеснили противника из Южной Осетии, а во взаимодействии с абхазскими силами — из Кодорского ущелья в Абхазии.

26 августа Россия официально признала Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами. 2 сентября Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией. Затормозился процесс принятия страны в НАТО.