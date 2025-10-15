Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Трамп выразил разочарование нежеланием Путина закончить войну против Украины 1 463

В мире
Дата публикации: 15.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Трамп выразил разочарование нежеланием Путина закончить войну против Украины
ФОТО: пресс-фото

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что крайне разочарован в главе РФ Владимире Путине, пишет LETA со ссылкой на DPA.

"Я очень разочарован, потому что у нас с Владимиром были очень хорошие отношения. Возможно, они до сих пор такими остаются", — сказал Трамп журналистам в Белом доме. "Я не понимаю, почему он продолжает эту войну", — добавил он.

По словам Трампа, Путин просто не хочет прекращать войну против Украины. "Думаю, это заставляет его выглядеть очень плохо. Он мог бы закончить это. Он мог бы закончить это быстро", — считает президент США.

Одновременно Трамп похвалил обороноспособность Украины и подтвердил, что в пятницу примет в Белом доме президента Украины Владимира Зеленского.

"Он хочет оружие. Он хотел бы получить ракеты 'Tomahawk'," — сказал Трамп, говоря о Зеленском.

Президент США не исключил возможность поставок Украине ракет "Tomahawk", но ранее заявлял, что хотел бы обсудить этот вопрос с Россией.

Радиус действия ракет "Tomahawk" достигает 2500 километров, и технически их можно оснастить ядерными боеголовками.

Читайте нас также:
#война рф и украины #дональд трамп
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
1
1
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • П
    Процион
    15-го октября

    "Я не понимаю, почему он (Путин) продолжает эту войну" (Трамп). А что непонятно? Позиция Путина неоднократно озвучена и она неизменна с февраля 2022 года. СВО закончится после выполнения своих задач. Это 1.Денацификация 2.Демилитаризация 3.Предотвращение вступления Украины в НАТО. Дипломатическим путём эти цели за 8 лет (с 2014 г.) достичь не удалось, пришлось применить силовые методы.

    3
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Джакарта станет первым регионом Индонезии, официально запретившим употребление мяса собак и кошек.
Изображение к статье: Блюда из собачатины являются неотъемлимой частью азиатской кухни. Иконка видео
Berliner Zeitung о катастрофических последствиях политики Бербок для ФРГ
Изображение к статье: Анналена Шарлотта Алма любила ездить в Киев. Иконка видео
Крылатая ракета РФ неограниченной дальности с ядерным двигателем возбудила китайцев
Изображение к статье: Запуск ракеты, получившей на Западе кодовое имя SSC-X-9 Skyfall. Иконка видео
Израиль угрожает возобновить военные действия в секторе Газа
Изображение к статье: Израиль угрожает возобновить военные действия в секторе Газа
Изображение к статье: Наземная система гарантирует пуски с любых мест. Иконка видео
Вашингтон показал, с каких установок «Томагавки» полетят на Москву 558
Изображение к статье: Уругвай легализовал эвтаназию
Уругвай легализовал эвтаназию 50
Изображение к статье: Индия пообещала прекратить покупать нефть у России - Трамп
Индия пообещала прекратить покупать нефть у России - Трамп 809
Изображение к статье: Россия испытывает возможности НАТО, но избегает прямой конфронтации - Сартс
Россия испытывает возможности НАТО, но избегает прямой конфронтации - Сартс 2 140

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Блюда из собачатины являются неотъемлимой частью азиатской кухни. Иконка видео
В мире
Джакарта станет первым регионом Индонезии, официально запретившим употребление мяса собак и кошек. 1
Изображение к статье: «Если один показывает язык, а другой отвечает тем же, это никуда не ведёт» - Чакша о спорах по госбюджету
Политика
«Если один показывает язык, а другой отвечает тем же, это никуда не ведёт» - Чакша о спорах по госбюджету 38
Изображение к статье: Сергей хорошо играет в защите. Иконка видео
ЧП и криминал
1
Схватка футболиста Задорожного с силовиками вызвала негодование в Тернополе 1 205
Изображение к статье: Почему ваш питомец кашляет: простые причины, о которых стоит знать
Люблю!
Почему ваш питомец кашляет: простые причины, о которых стоит знать 57
Изображение к статье: 4 домашних средства от чувствительности зубов
Люблю!
4 домашних средства от чувствительности зубов 81
Изображение к статье: Из-за катастрофического роста цен самоуправления могут вернуться к бумажным документам
Политика
Из-за катастрофического роста цен самоуправления могут вернуться к бумажным документам 537
Изображение к статье: Блюда из собачатины являются неотъемлимой частью азиатской кухни. Иконка видео
В мире
Джакарта станет первым регионом Индонезии, официально запретившим употребление мяса собак и кошек. 1
Изображение к статье: «Если один показывает язык, а другой отвечает тем же, это никуда не ведёт» - Чакша о спорах по госбюджету
Политика
«Если один показывает язык, а другой отвечает тем же, это никуда не ведёт» - Чакша о спорах по госбюджету 38
Изображение к статье: Сергей хорошо играет в защите. Иконка видео
ЧП и криминал
1
Схватка футболиста Задорожного с силовиками вызвала негодование в Тернополе 1 205

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео