Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что крайне разочарован в главе РФ Владимире Путине, пишет LETA со ссылкой на DPA.

"Я очень разочарован, потому что у нас с Владимиром были очень хорошие отношения. Возможно, они до сих пор такими остаются", — сказал Трамп журналистам в Белом доме. "Я не понимаю, почему он продолжает эту войну", — добавил он.

По словам Трампа, Путин просто не хочет прекращать войну против Украины. "Думаю, это заставляет его выглядеть очень плохо. Он мог бы закончить это. Он мог бы закончить это быстро", — считает президент США.

Одновременно Трамп похвалил обороноспособность Украины и подтвердил, что в пятницу примет в Белом доме президента Украины Владимира Зеленского.

"Он хочет оружие. Он хотел бы получить ракеты 'Tomahawk'," — сказал Трамп, говоря о Зеленском.

Президент США не исключил возможность поставок Украине ракет "Tomahawk", но ранее заявлял, что хотел бы обсудить этот вопрос с Россией.

Радиус действия ракет "Tomahawk" достигает 2500 километров, и технически их можно оснастить ядерными боеголовками.