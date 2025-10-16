Губернатор столицы Индонезии Прамоджо Анунг Вибово объявил о планах ввести запрет на продажу мяса собак и кошек для употребления в пищу. Решение было озвучено после встречи с представителями зоозащитной организации Dog Meat Free Indonesia (DMFI), пишет Antara.

Как пояснил губернатор, запрет станет частью мер по сдерживанию распространения бешенства в городе. Для его введения будет издано специальное распоряжение губернатора, а если потребуется — разработан региональный нормативный акт для рассмотрения в городском совете.

Вибово подчеркнул, что правовой основой для запрета уже служат действующие законы — № 18 о продуктах питания и № 41 о сельском хозяйстве и здоровье животных. «Надеюсь, Джакарта сможет подать пример в этой инициативе», — заявил губернатор.

Представители DMFI поддержали инициативу, отметив, что торговля мясом собак в Джакарте достигла критического уровня и способствует распространению бешенства. Ветеринар организации Мэри Фердинандес назвала ситуацию «тревожной» и требующей немедленного решения. Если запрет будет принят, Джакарта станет первым регионом Индонезии, официально запретившим употребление мяса собак и кошек.

Два года назад официальный запрет есть собак разработали в Южной Корее. Он коснулся общепита, а также мест, где можно было купить и продать продукт. В последние годы эта практика вызывала критику и со стороны международного сообщества, и со стороны молодого поколения государства. Этот запрет вступил в силу 9 января 2024 года.

Нарушители столкнутся с наказанием: за разведение и умерщвление собак их будут наказывать тремя годами тюрьмы либо штрафом 30 млн вон (около $21 тыс.). Продажа, хранение и распространение собачатины, а также содержание ресторанов предусматривает два года тюрьмы или 20 млн вон штрафа (около $13,9 тыс.). Однако наказывать, согласно закону, за это начнут лишь в 2027 году. За это время все магазины, фермы и рестораны собачатины должны зарегистрироваться и постепенно прекратить свою деятельность.