Молдова утвердила стратегию модернизации вооружённых сил

В мире
Дата публикации: 16.10.2025
BB.LV
ФОТО: Unsplash.com
ФОТО: Unsplash.com

Правительство Молдовы утвердило национальную военную стратегию на ближайшие десять лет, предусматривающую преобразование вооружённых сил в современную, профессиональную и хорошо оснащённую структуру, сообщили официальные лица, пишет LETA со ссылкой на TVP.

Согласно стратегии, численность военнослужащих планируется увеличить до 8500 человек, а расходы на оборону — постепенно довести до 1% от ВВП.

В документе также определены приоритеты в таких сферах, как кибербезопасность, специальные операции, разведка и совместимость с европейскими партнёрами.

Премьер-министр Дорин Речан отстаивал этот план, предупредив, что против него выступят "истеричные голоса", которые годами держали оборонный сектор Молдовы "в бедности и беспорядке" в угоду "государству-агрессору", имея в виду Россию.

Москва отреагировала ожидаемо — с возмущением, обвинив Молдову в милитаризации и заявив, что она превращается в "тыловую базу Киева".

Несмотря на длительное военное присутствие России в приднестровском регионе Молдовы, активные дезинформационные кампании против Кишинёва, а также войну против соседней Украины, Кремль теперь выражает удивление, почему Молдова считает его угрозой.

Речан подчеркнул, что стратегия Молдовы носит исключительно оборонительный характер и соответствует конституционному нейтралитету страны.

"Мы не покупаем F-16, — сказал он. — Мы инвестируем в коммуникации, кибербезопасность и устойчивость".

#молдова
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    16-го октября

    Ага! И хохлы так говорили в начале...

    5
    2

Дом и сад
Какие бывают ошибки при посадке плодовых деревьев?
Дом и сад
Какие бывают ошибки при посадке плодовых деревьев? 2472
Lifenews
Наташа Королёва решила заработать на старых плакатах с Николаевым
Lifenews
Наташа Королёва решила заработать на старых плакатах с Николаевым 16
Еда и рецепты
Жареная цветная капуста в соусе по-корейски: очень вкусное блюдо
Еда и рецепты
Жареная цветная капуста в соусе по-корейски: очень вкусное блюдо 42
Дом и сад
Когда, где и как нужно сажать озимый чеснок
Дом и сад
Когда, где и как нужно сажать озимый чеснок 1997
Lifenews
Доктор Мясников назвал отличие в лечении рака в России и США
Lifenews
Доктор Мясников назвал отличие в лечении рака в России и США 102
ЧП и криминал
Министерство образования проверит директора школы, из которой уволилось 20 учителей
ЧП и криминал
Министерство образования проверит директора школы, из которой уволилось 20 учителей 212
