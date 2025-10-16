Правительство Молдовы утвердило национальную военную стратегию на ближайшие десять лет, предусматривающую преобразование вооружённых сил в современную, профессиональную и хорошо оснащённую структуру, сообщили официальные лица, пишет LETA со ссылкой на TVP.

Согласно стратегии, численность военнослужащих планируется увеличить до 8500 человек, а расходы на оборону — постепенно довести до 1% от ВВП.

В документе также определены приоритеты в таких сферах, как кибербезопасность, специальные операции, разведка и совместимость с европейскими партнёрами.

Премьер-министр Дорин Речан отстаивал этот план, предупредив, что против него выступят "истеричные голоса", которые годами держали оборонный сектор Молдовы "в бедности и беспорядке" в угоду "государству-агрессору", имея в виду Россию.

Москва отреагировала ожидаемо — с возмущением, обвинив Молдову в милитаризации и заявив, что она превращается в "тыловую базу Киева".

Несмотря на длительное военное присутствие России в приднестровском регионе Молдовы, активные дезинформационные кампании против Кишинёва, а также войну против соседней Украины, Кремль теперь выражает удивление, почему Молдова считает его угрозой.

Речан подчеркнул, что стратегия Молдовы носит исключительно оборонительный характер и соответствует конституционному нейтралитету страны.

"Мы не покупаем F-16, — сказал он. — Мы инвестируем в коммуникации, кибербезопасность и устойчивость".