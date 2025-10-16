Baltijas balss logotype
Над Латвией пролетит Путин? Глава России собрался в Будапешт на встречу с Трампом

В мире
Дата публикации: 16.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Над Латвией пролетит Путин? Глава России собрался в Будапешт на встречу с Трампом

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин планируют встретиться в скором времени в столице Венгрии Будапеште.

Об этом они условились в первом телефонном разговоре с 15 августа, когда лидеры двух стран встретились на Аляске.

Телефонный звонок, о котором не было объявлено заранее, произошел за день до встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне, где, как ожидается, будут обсуждаться поставки Tomahawk.

Первым о запланированном разговоре сообщило американское издание Axios со ссылкой на осведомленный источник. Менее чем через час после публикации источник в Белом доме рассказал телеканалу CBS, что разговор двух президентов уже начался.

«Я прямо сейчас говорю с президентом Путиным. Разговор продолжается, долгий разговор, и я отчитаюсь о его содержании, как и президент Путин, когда он закончится», — написал Трамп в своей соцсети TruthSocial.

По итогам разговора, который продолжался более двух часов, Трамп заявил, что договорился с Путиным о новой личной встрече. На этот раз она пройдет на территории Евросоюза, на территории Венгрии.

Личная встреча президентов произойдет после того, как на следующей неделе встретятся российская и американская делегации высокого уровня, пояснил Трамп. США будет представлять госсекретарь Марко Рубио.

Трамп назвал разговор очень продуктивным и добавил, что, по его мнению, в результате него был достигнут «значительный успех».

Полная версия заявления Дональда Трампа по итогам телефонного разговора с Владимиром Путиным:

«Я только что завершил свой телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, и он был очень продуктивным. Президент Путин поздравил меня и Соединенные Штаты с великим достижением — установлением мира на Ближнем Востоке, о чем, по его словам, мечтали веками. Я действительно верю, что успех на Ближнем Востоке поможет в наших переговорах по прекращению войны между Россией и Украиной.

Президент Путин поблагодарил первую леди Меланию за ее участие в защите детей. Он был очень признателен и сказал, что так будет продолжаться и впредь. Мы также потратили много времени на обсуждение вопросов торговли между Россией и Соединенными Штатами после окончания войны с Украиной. В завершение телефонного разговора мы договорились, что на следующей неделе состоятся встречи наших советников высокого уровня. Первые встречи в Соединенных Штатах будут проходить под руководством госсекретаря Марко Рубио, а также ряда других лиц, которые будут назначены позднее. Место проведения встречи будет определено позднее.

Затем мы с президентом Путиным встретимся в согласованном месте — в Будапеште, Венгрия, чтобы посмотреть, сможем ли мы положить конец этой «бесславной» войне между Россией и Украиной. Завтра я встречусь с президентом Зеленским в Овальном кабинете, где мы обсудим мой разговор с президентом Путиным и многое другое. Я считаю, что в ходе сегодняшнего телефонного разговора был достигнут значительный прогресс».

#россия-сша
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(6)
  • Мп
    Мимо проходил
    17-го октября

    Над Латвией пролетит Путин? Да нет, это Латвия промелькнет под Путиным. :)

    4
    0
  • SK
    Soglasen Klassnij
    16-го октября

    Не частый разговор Путина с Трампом намного продуктивнее, чем Зеленского с Трампом каждую неделю этого года. Шакал должен смириться с поражением, а не начинать третью мировую.

    37
    5
  • VS
    Vad Sorry
    16-го октября

    Если надо будет, скажут и пролетит:))

    32
    4
  • З
    Злой
    Vad Sorry
    17-го октября

    Ещё по всей территории по пути перелёта красную дорожку постелят.

    10
    3
  • БТ
    Бесс Толковый
    16-го октября

    Очередные пустые разговоры.

    27
    3
  • З
    Злой
    Бесс Толковый
    17-го октября

    Да, актёр- комео фильма Один дома-2 очень странный.

    2
    4
Видео