В Японии с апреля в результате нападений медведей погибли семь человек

В мире
Дата публикации: 16.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Японии с апреля в результате нападений медведей погибли семь человек
ФОТО: Unsplash

С апреля в Японии в результате нападений медведей погибли семь человек — это наибольшее количество жертв с 2006 года, когда начался сбор таких данных, заявили в четверг представители Министерства окружающей среды, пишет LETA со ссылкой на AFP.

В последние годы в Японии всё чаще наблюдают диких медведей, в том числе в жилых районах. Это связано как с сокращением численности населения, так и с изменением климата.

В 2023/24 финансовом году в результате нападений медведей погибли пять человек.

С начала текущего финансового года (апрель) зафиксировано не менее 108 случаев получения травм, включая смертельные случаи.

Это больше, чем в предыдущем году, когда было зарегистрировано 85 случаев травм и три случая гибели людей. В целом за 2023/24 год зарегистрировано 219 случаев травм.

В Японии обитают два вида медведей — азиатский черный медведь, которого также называют "лунным медведем", и более крупный бурый медведь, встречающийся на острове Хоккайдо.

Каждый год в стране отстреливают тысячи этих животных.

#япония #медведь
Оставить комментарий

