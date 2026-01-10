Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как живут (почти) бессмертные: что заставляет морского ежа вывернуться наизнанку? 0 68

В мире животных
Дата публикации: 10.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как живут (почти) бессмертные: что заставляет морского ежа вывернуться наизнанку?

Вы знали, что эти удивительные существа могут доживать до двухсот лет?

 

Обитатели Мирового океана, морские ежи, приблизились к мечте о бессмертии, о которой так мечтают люди. Самые старые из них достигают возраста около 200 лет.

Согласно исследованиям биологов из Орегонского университета, эти существа практически не подвержены старению. У особей, доживших до 100 лет, качество жизни не отличается от десятилетних сородичей: рекордсмены способны размножаться так же успешно, как и молодые. Долгожительство морских ежей ограничивается не старением, а угрозами со стороны рыбаков и хищников, таких как омары, крабы и каланы.

Чтобы начать свою долгую жизнь, большинству морских ежей приходится фактически вывернуться наизнанку. Их личинки, напоминающие полупрозрачные зонтики, несколько месяцев плавают в океанских водах. В этот период в основном развивается только левая сторона их капсулы. Зародыш как бы выталкивается на теле личинки, выворачивая прозрачный покров, что приводит к полной переориентации внутренних органов.

Кроме того, эти существа никогда не прекращают расти.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как защитить здоровье голой собаки в зимний период
Изображение к статье: Влияние табачного дыма на домашних животных: результаты исследования
Изображение к статье: Кто впервые открыл динозавров? Оказалось, это были не британцы
Изображение к статье: Вегетарианское питание для домашних животных: подходит ли оно кошкам и собакам?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: У Нади появился новый кадр, Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Дети страны Суоми привыкли к неоднозначному контенту. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Когда лучше принимать мультивитамины, чтобы они действительно работали
Люблю!
Изображение к статье: Синоптики поделились прогнозом на воскресенье
Наша Латвия
Изображение к статье: Вес на виду. Нутрициолог раскрыла продукты, которые могут прибавить килограммы
Еда и рецепты
Изображение к статье: Почему манная каша считается вредной?
Еда и рецепты
Изображение к статье: У Нади появился новый кадр, Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Дети страны Суоми привыкли к неоднозначному контенту. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Когда лучше принимать мультивитамины, чтобы они действительно работали
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео