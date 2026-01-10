Вы знали, что эти удивительные существа могут доживать до двухсот лет?

Обитатели Мирового океана, морские ежи, приблизились к мечте о бессмертии, о которой так мечтают люди. Самые старые из них достигают возраста около 200 лет.

Согласно исследованиям биологов из Орегонского университета, эти существа практически не подвержены старению. У особей, доживших до 100 лет, качество жизни не отличается от десятилетних сородичей: рекордсмены способны размножаться так же успешно, как и молодые. Долгожительство морских ежей ограничивается не старением, а угрозами со стороны рыбаков и хищников, таких как омары, крабы и каланы.

Чтобы начать свою долгую жизнь, большинству морских ежей приходится фактически вывернуться наизнанку. Их личинки, напоминающие полупрозрачные зонтики, несколько месяцев плавают в океанских водах. В этот период в основном развивается только левая сторона их капсулы. Зародыш как бы выталкивается на теле личинки, выворачивая прозрачный покров, что приводит к полной переориентации внутренних органов.

Кроме того, эти существа никогда не прекращают расти.