Промышленная и энергетическая инжиниринговая компания Tec Industry завершила часть проектировки завода по производству артиллерийских боеприпасов немецкого оборонного гиганта Rheinmetall стоимостью в несколько сотен миллионов евро в Радвилишкском районе Литвы. В ближайшее время будет выбран подрядчик и начнётся строительство, сообщает в четверг литовское деловое издание Verslo zinios.

По данным портала, теперь компания будет курировать реализацию проекта.

По словам Вайдаса Лаукайтиса, руководителя Tec Industry, компания подготовила техническую документацию, необходимую для выбора генерального подрядчика, а особое внимание при проектировании было уделено решениям по контролю взрывов.

«Мы сформировали отдельную команду проектировщиков, которая стабильно работает с момента подписания договора в июне и будет продолжать это делать. Вместе мы готовимся к росту и ищем высококвалифицированных проектировщиков», — сказал Лаукайтис.

BNS писало, что компания Rheinmetall совместно с двумя литовскими государственными компаниями — Epso-G, Epso-G Invest и Giraite Armament Factory — в этом году начнет реализацию проекта по строительству завода по производству 155-мм артиллерийских боеприпасов в Байсогале, предварительная стоимость которого составляет 260–300 млн евро.

Хосе Мануэль Фернандес Бош, генеральный директор немецкого концерна Rheinmetall Expal Munitions, заявил ранее в этом году, что новый завод в Байсогале должен начать работу в начале 2027 года.

Генеральный директор Epso-G Invest Томаш Варнецкас заявил в интервью BNS, что строительство завода в Байсогале, как ожидается, начнется летом или осенью, и если все пойдет хорошо, он будет завершен к осени 2026 года.

После того, как летом прошлого года страны подписали инвестиционное соглашение, было объявлено, что немецкий концерн намерен создать на будущем заводе не менее 150 новых рабочих мест.

Согласно договору, подписанному в декабре прошлого года, Rheinmetall владеет 51%, Epso-G Invest — 48%, а Giraitė Armaments Plant — 1% акций Rheinmetall Defence Lietuva.