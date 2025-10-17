Baltijas balss logotype
Спутники США наводят украинские ракеты на русские нефтеперерабатывающие заводы 0 523

В мире
Дата публикации: 17.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Все это может делаться только с ведома хозяина Белого Дома.

Все это может делаться только с ведома хозяина Белого Дома.

С лета Киев стал получать самую точную информацию по тылу РФ.

США уже несколько месяцев передают Украине разведданные, которые помогают Киеву наносить точные удары по российским энергетическим объектам: НПЗ, газоперерабатывающим заводам и другим. Передаваемая информация, в частности, позволяет украинским военным точнее устанавливать позиции российской ПВО и радаров, которые стоят вокруг нефтеперерабатывающих заводах. И дает им возможность прокладывать маршрут для своих ударных беспилотников так, чтобы их не сбили на подлете к заводу.

Изначально о предоставлении Киеву разведывательных данных о радарах слежения и ПВО написала Financial Times со ссылкой на нескольких украинских и американских чиновников. Но эту информацию подтвердил в разговоре с Настоящим Временем также украинский военный эксперт Роман Свитан.

Один из собеседников FT сказал, что Киев самостоятельно выбирает цели для ударов, а США лишь помогают ему определять уязвимости. Но другие источники издания утверждают, что именно США определяют список приоритетных целей для ударов Киева по России, так как рассматривают эти удары как инструмент, который может вынудить Кремль сесть за стол мирных переговоров. По словам Романа Свитана, полковника запаса Вооружённых сил Украины, американские эксперты действительно лучше понимают логистику российской нефти и поэтому дают советы, куда бить в конкретный момент, чтобы удар был эффективнее. "Но мы (Украина) сами определяем, куда приоритетнее ударить", — комментирует украинский эксперт утверждения статью FT.

— Мы знаем, что весной США останавливали обмен разведывательной информацией с Украиной. Но, кажется, данные о российских НПЗ и вообще объектах на территории России США Украине никогда ранее не передавали. Я ошибаюсь?

— Была передача информации, в основном связанная с прифронтовыми участками. Их передачу как раз американцы и останавливали весной. Почему для нас это было важно? Нам надо было понимать, с какой стороны, в каком количестве, какой радиоподдержкой, авиаподдержкой пользуются российские войска при наступательных и оборонительных операциях. Это были важные данные.

А вот данные, связанные, допустим, с тыловыми частями россиян, мы никогда не получали. Начали получать только летом этого года, где-то с июля-августа, как только началась подготовка к ударам по НПЗ. В июле была подготовка, и в августа мы начали работать по российским нефтеперерабатывающим заводам.

— И это не просто данные о том, что такой-то завод находится там-то и там-то?

— Это американские сведения по расположению российских зенитно-ракетных комплексов, расположению локаторов радиотехнических войск Российской Федерации. Их знают американские спутники, потому что они постоянно мониторят радиопространство над российской территорией.

Для нас очень важно было при прокладке маршрута, при подготовке к ударам по российским нефтеперерабатывающим заводам, газоперерабатывающим заводам, понимать, как обойти российское ПВО и на каких высотах, на каких скоростях. И вот именно эти американские данные, которые иногда передавались в режиме онлайн, позволили нанести серьёзнейший ущерб российской нефтянке. До 30% российских нефтеперерабатывающих мощностей уже было поражено или выведено из строя, и некоторые до сих пор не восстановлены.

— Financial Times пишет, что США помогают определять также уязвимости российских НПЗ. О чём идёт речь?

— Как раз об этом я и говорю. Сейчас каждый российский нефтеперерабатывающий завод окружён некоторыми слоями ПВО разного уровня, от мобильных групп и до зенитно-ракетных комплексов, как минимум армейских, то есть объектового плана. А передача данных значит, что американцы нам дают возможность преодолеть эту систему ПВО.

Плюс очень важно понимать алгоритмы возможного перемещения нефти и газа россиян после уничтожения некоторых объектов. То есть, грубо говоря, если минусуется один НПЗ, то куда россияне нефть будут перебрасывать?

Дело в том, что газодобывающая и нефтедобывающая промышленность России качает определённое количество углеводородов, и их надо куда-то девать. Вот американцы хорошо в этом разбираются, понимают рынки, понимают логистику перемещений нефти, понимают цены на рынке. Они иногда действительно показывают нам уязвимости некоторых направлений российской переброски углеводородов. Вот с этой точки зрения уязвимости — что, может быть, удобнее ударить по новороссийскому направлению, но пока не трогать услужское. Или наоборот: сначала надо ударить по Усть-Луге, а потом уже бить по Новороссийску, когда они поднимут давление в трубе. В этом хорошо разбираются американцы, ну и, естественно, и мы — с их подачи.

#война на украине
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео