В Кабуле все спокойно: что происходит в самой закрытой стране мира

В мире
Дата публикации: 17.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Судя по маленькому продавцу лепешек, он живет в гармонии с собой.

Судя по маленькому продавцу лепешек, он живет в гармонии с собой.

Женщины на улицах все же ходят - но группами.

На афгано-пакистанской границе на фоне первого визита главы афганского МИД во враждебную Пакистану Индию произошли боевые столкновения. Пакистанская армия захватила 19 афганских пограничных блокпостов и атаковала, как утверждают талибы, рынок. В ответ Афганистан нанес удары по армии Пакистана в приграничных районах Ангур-Адда, Баджаур, Куррам и Читрал. Точное число раненых и убитых с обеих сторон пока не известно. Однако бои на границе прекратились также неожиданно, как и начались.

Афганско-пакистанская граница, переход Торхам. Полдень. Духота, влажность и, хотя лето уже кончилось, жара, жара, жара. Очереди, бетонные заборы, проволочные заграждения, шум, сутолока, мухи, горы багажа, этническая музыка с барабанами и рубабом, играющая на чьём-то телефоне, детский плач, окрики пограничников и запахи, много запахов. Позади остался Пешавар, четыре часа езды с полицейским конвоем — без него иностранцам ездить не разрешают, потому что в окрестностях бывает неспокойно — бесконечное количество фотографий и расспросов.

20211014_172202.jpg

Большая часть новостей из Афганистана касается ограничений женских прав: нельзя работать, нельзя учиться, нельзя выходить на улицу без сопровождения мужчины-родственника, нельзя разговаривать на публике, нельзя открывать лицо. Первое, что я замечаю в Кабуле на этот раз — количество женщин на улицах: они ходят группами, парами и даже поодиночке, и талибы, которые тоже часто ходят парами (да ещё иногда и держатся при этом за руки) попросту не обращают на женщин внимания. Правда, это обычные талибы, а есть ещё религиозная полиция, учреждённая Министерством добродетели и порока — они носят белые халаты, за что их часто называют докторами, и могут арестовать за несоблюдение хиджаба. Но сегодня религиозная полиция уже явно разошлась по домам, и спокойствия тёплой сентябрьской ночи не нарушает ничто.

Несмотря на то, что репутация у Афганистана незавидная, а МИД любой страны регулярно советует воздержаться от поездок туда, поток иностранных туристов с каждым годом только растёт. В гест-хаусе живут американцы, собирающиеся снимать видео об афганском фольклоре, новозеландец, который решил проехать на велосипеде из Ханоя до Лондона, британец, интересующийся лазуритовыми шахтами, испанец, который любит путешествовать в сомнительные страны вроде Сомали, француженка, занимающаяся гуманитарной фотографией, и ещё пара десятков человек из Германии, Китая, Польши, Австралии и Боснии. Кто-то путешествует с гидом, кто-то в одиночку, взгляд на мир и бюджеты у всех довольно разные, но все сходятся в одном: в Афганистане вполне безопасно, а местные жители удивительно гостеприимны.

Cтрана отрезана от внешнего мира, семьи дома понятия не имеют, что с тобой, самолёты не летают, банки не работают, бизнесмены несут убытки, сотрудники государственных контор разводят руками и просят зайти завтра, и даже поездка на такси становится приключением: без Гугл-карт непонятно, точно ли таксист свернул, куда надо. Что происходит, тоже непонятно. Ходят слухи, что американцы уже высаживаются на авиабазе Баграм неподалёку от Кабула, что талибское руководство совещается в Кандагаре, что случился переворот — словом, слухов много, все они разные и не очень радостные, и когда я вижу заходящий на посадку самолёт «Геркулес», то полдня не могу избавиться от ожидания чего-то очень скверного.

20211015_180243-1.jpg

Кабул в дни блэкаута остаётся прежним: рестораны в Шахре-Нау полны народу, уличные мальчишки бегают за мной с криками: «Пайса бэдэ! Дай денег!» (некоторые особо изобретательные требуют: «Give me money!»), сотрудники МИДа опустошают бесконечные чайники с зелёным чаем у себя в кабинетах, тележки с мороженным играют мелодию Happy Birthday to You, на тротуарах возвышаются горы гранатов — сейчас сезон.

#афганистан
