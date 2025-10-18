Baltijas balss logotype
Армия США получит новый «Абрамс» до конца года

В мире
Дата публикации: 18.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Армия США получит новый «Абрамс» до конца года
ФОТО: Global Look Press

Прототип нового танка M1E3 Abrams поставят армии США в декабре.

Прототип новой модификации танка Abrams («Абрамс»), которую называют машиной нового поколения, поставят армии США до конца 2025 года. Об этом пишет TWZ.

Алекс Миллер, который занимает пост технического директора и старшего советника по науке и технологиям при начальнике штаба армии США, подчеркнул, что военные хотят получить прототип M1E3 к концу года. При этом в течение 2026 года армия планирует получить первый взвод новых машин.

«Главный технолог армии говорит, что полковник Райан Хауэлл, который много лет руководил программой Abrams и в настоящее время является исполняющим обязанности заместителя главы PEO-GCS (офис программы сухопутных боевых систем армии — прим.), заверил руководство службы, что "предварительный прототип" M1E3 будет доставлен где-то в декабре», — пишет издание.

Миллер отметил, что существует множество процедур, которые замедляют процесс разработки, но их можно ускорить при условии отсутствия опасности для военнослужащих.

#сша
