Двадцать стран требуют от Еврокомиссии начать возвращать незаконно проживающих в Европе афганцев, либо добровольно, либо принудительно. В том числе вести переговоры с талибами.

В письме, адресованном Магнусу Бруннеру, комиссару по внутренним делам и миграции, 19 стран ЕС и Норвегия объединили усилия, чтобы оказать давление на Европейскую комиссию с целью найти способы возвращения афганских граждан, проживающих в Европе нелегально, либо добровольно, либо принудительно. Об этом сообщила в субботу бельгийский министр по вопросам убежища и миграции Аннелен Ван Боссюйт.

Многие страны ЕС утверждают, что отсутствие возможности депортировать афганцев, даже осужденных за преступления, из-за отсутствия формального соглашения о возвращении с Афганистаном с момента захвата власти Талибаном в 2021 году представляет угрозу безопасности стран ЕС и «подрывает доверие общества к политике убежища».

Инициатива, возглавляемая Аннелен Ван Боссюйт, была поддержана 18 другими странами ЕС: Австрией, Бельгией, Болгарией, Кипром, Чехией, Эстонией, Финляндией, Германией, Грецией, Венгрией, Ирландией, Италией, Литвой, Люксембургом, Мальтой, Нидерландами, Польшей, Словакией и Швецией, а также не входящей в Европейское сообщество Норвегией.

Они требуют, чтобы Европейская комиссия поставила вопрос возвращения афганцев на первое место в своей повестке дня, включая переговоры с режимом талибов для согласования политики возвращения.

Ван Боссюйт предложила усилить роль пограничного агентства ЕС Frontex в организации и поддержке добровольных возвращений через программу реинтеграции ЕС. Между тем, для принудительных возвращений в письме предлагается приоритетно рассматривать тех, кто считается опасным или совершил преступления.

С момента захвата талибами власти в Афганистане в 2021 году единственной страной, признавший их законным правительством, стала Россия. Тем не менее, Германия, возглавляемая консервативным правительством Фридриха Мерца, была близка к заключению соглашения с Талибаном о репатриации афганцев, которые составляют вторую по величине группу соискателей убежища в стране, а в июле правительство Мерца даже провело депортацию 81 афганца.

Однако действия Германии ранее подвергались критике со стороны ООН, так как Афганистан все еще находится под «рекомендацией о невозвращении», согласно представителю агентства ООН по делам беженцев Равине Шамдасани.

Между тем, другой сотрудник Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Арафат Джамал заявил: «Мы продолжаем фиксировать нарушения прав человека в Афганистане»