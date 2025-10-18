Baltijas balss logotype
Мерц раскрыл впечатление Зеленского от встречи с Трампом 0 947

В мире
Дата публикации: 18.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Мерц раскрыл впечатление Зеленского от встречи с Трампом
ФОТО: Global Look Press

Канцлер Германии Мерц: Зеленский остался недоволен встречей с Трампом.

Президент Украины Владимир Зеленский остался недоволен итогами встречи с президентом США Дональдом Трампом. На это обратил внимание канцлер Германии Фридрих Мерц, передает телеканал N-tv.

«Визит прошел не так, как хотел Зеленский», — приводят слова Мерца в публикации.

Фридрих Мерц провел с Владимиром Зеленским телефонный разговор после визита украинского лидера в Белый дом. В ходе беседы они обсудили итоги встречи, а также указали на необходимость увеличения помощи Украине со стороны Европейского союза (ЕС). По словам Мерца, Германия продолжит поддерживать украинские власти «финансово, политически и, конечно же, в военном плане».

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
