Боевые машины могут пригодиться НОАК для наступления на Тайвань.

Национально-освободительная армия Китая (НОАК) закупила у России боевые машины десанта БМД-4Д на 580 миллионов долларов. При этом у КНР имеется и собственный качественный парк таких машин. Об этом сообщает китайское издание Sohu.

Как рассказали журналистам осведомленные источники, китайские военные планируют изучить технику и перенять опыт российских десантных операций. Приобретенные БМД-4Д позволят китайской армии освоить десантирование и изучить стиль ведения боевых действий Вооруженных сил РФ.

Китайские эксперты подчеркнули, что сотрудничество двух стран носит характер взаимного дополнения сильных сторон: Россия передаёт опыт в воздушной тактике и технике; Китай же использует свой промышленный потенциал для внедрения этих разработок.

Новость о приобретении китайскими военными российских машин уже прокомментировали американские СМИ, в том числе The Washington Post. Их аналитики связали такой шаг с возможной подготовкой к операции на Тайване. Однако китайские аналитики уточняют, что высадка десанта рассматривается лишь как один из сценариев: в случае нарастания конфликта китайские военные не исключают использования ракет дальнего действия и авиационного потенциала.

БМД-4 — российская боевая гусеничная машина десанта, способная преодолевать водные преграды. Она оснащена мощным боевым комплексом «Бахча», созданным тульским КБ приборостроения, и может десантироваться с самолета различными способами.