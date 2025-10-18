В пятницу президент США Дональд Трамп принял президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме в рамках возобновления усилий по прекращению войны России в Украине. Встреча изначально проходила в присутствии прессы без каких-либо серьёзных перепалок между сторонами. Издание The Hill называет 5 ключевых выводов по итогам переговоров.

Трамп охладил пыл Украины в отношении "Томагавков"

Трамп, по всей видимости, отверг стремление Украины приобрести крылатые ракеты большой дальности "Томагавк", заявив, что Вашингтону "нелегко" предоставить боеприпасы.

Военные эксперты сообщили The Hill на этой неделе, что ракеты, способные летать на высоких дозвуковых скоростях и на малых высотах, чтобы уклоняться от радаров, предоставят Украине увеличенную дальность и возможности поражать российские военные объекты и продолжать наносить удары по энергетическим объектам Кремля.

Позже на пресс-конференции после встречи с Трампом Зеленский, комментируя вопрос о "Томагавках", заявил, что "эту тему никто не отменял, нам нужно над ней больше работать".

Трамп и Зеленский по-разному оценивают стремление Путина к миру.

Трамп с оптимизмом смотрит на прекращение войны России в Украине, развивая, по его мнению, импульс, полученный после переговоров о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.

Однако Владимир Зеленский в пятницу высказал совершенно иную точку зрения, указав на отказ Путина прекратить огонь, несмотря на требования Трампа, пишет The Hill.

Зеленский получил комплимент по поводу своего гардероба

"Я думаю, что он выглядит великолепно в этом пиджаке. Он великолепен. Надеюсь, люди это заметят. Он очень стильный", — сказал президент о наряде Зеленского.

Ранее Зеленский подвергся критике после того, как во время своего февральского визита в Белый дом он не надел пиджак.

Трамп раскритиковал Испанию за расходы на оборону

Трамп раскритиковал Испанию за то, что она не взяла на себя обязательство увеличить расходы на оборону до 5 процентов от ВВП, о чём союзники договорились на саммите НАТО в июне.

"Испания не была лояльна НАТО. Они единственные — все подняли этот показатель, как вы знаете. То есть, вы были на 2 процента, а все они подняли до 5 процентов, но Испания с этим не согласилась", — сказал президент. "Я думаю, Испанию следует за это порицать".

Трамп обрушился с оскорблениями на Мадуро

Самый взрывоопасный момент встречи оказался не связан с Украиной, а с эскалацией конфронтации Трампа с венесуэльским лидером Николасом Мадуро.

"Он не хотел бы иметь дела с США", — заявил Трамп, резко завершив пресс-конференцию.

"Замечания Трампа дали редкую возможность увидеть, как президент теряет самообладание. В последний раз он публично выходил из себя во время печально известной февральской ссоры с Зеленским в Овальном кабинете, которая привела к кратковременному разрыву отношений между США и Украиной", - пишет The Hill.

Хотя Зеленскому на этот раз удалось избежать гнева Трампа, разочарование президента Мадуро сигнализирует о возможной эскалации военных операций США в Карибском море, отмечает издание.

Встреча в Белом доме

CNN пишет, что встреча двух глав государств принесла Украине хорошие новости, хотя настоящая цель, к которой стремится Киев, пока, похоже, недостижима.

Во-первых, Трамп превозносил смертоносные достоинства "Томагавков", поставкам которых, по его словам, и была посвящена его встреча с Зеленским. Как подчеркивает издание, новый подход Трампа может со временем приблизить заключение соглашения.

Во-вторых, Трамп не боится признать, что Путин с ним играет, и на саммите в Будапеште будет более мудрым в своих отношениях с главой Кремля.