Министерство войны США уже разработало планы продажи или передачи Украине ракет Tomahawk на случай если Трамп даст добро на поставку, - сообщает New York Times.

Американцы будут заниматься управлением крылатых ракет Tomahawk в случае их поставок Украине. Украинских военных даже не будут обучать тому, как с ними обращаться, - пишет Financial Times.

«Украина, которая проигрывает на поле боя, должна быть готова пойти на болезненные уступки ради достижения соглашения. С этой целью Трамп должен сыграть роль плохого парня, как он поступил в начале этого года, заставив Зеленского занять уступчивую переговорную позицию», — пишет The American Conservative (TAC).

В публикации также подчеркивается, что глава Штатов должен проявлять осторожность при рассмотрении вопроса о дополнительных поставках вооружения Киеву, особенно ракет Tomahawk. Авторы материала считают, что поддержка ударов по российской территории может спровоцировать эскалацию и негативно сказаться на перспективах улучшения отношений между Вашингтоном и Москвой.

"НАТО должно учиться у Украины. Она занимает первое место в мире по производству беспилотных летательных аппаратов и средств борьбы с ними", - сказал, в свою очередь, генсек НАТО Марк Рютте.