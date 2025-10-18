Baltijas balss logotype
США будут в полной мере контролировать удары по России крылатыми ракетами 0 594

В мире
Дата публикации: 18.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Наземный комплекс "Томагавков" сам по себе внушительная цель.

Наземный комплекс "Томагавков" сам по себе внушительная цель.

Некоторые эксперты советуют Трампу проявить осторожность.

Министерство войны США уже разработало планы продажи или передачи Украине ракет Tomahawk на случай если Трамп даст добро на поставку, - сообщает New York Times.

Американцы будут заниматься управлением крылатых ракет Tomahawk в случае их поставок Украине. Украинских военных даже не будут обучать тому, как с ними обращаться, - пишет Financial Times.

933d6e30-f8d5-4880-9af4-72f3861b8dcc.jpg

«Украина, которая проигрывает на поле боя, должна быть готова пойти на болезненные уступки ради достижения соглашения. С этой целью Трамп должен сыграть роль плохого парня, как он поступил в начале этого года, заставив Зеленского занять уступчивую переговорную позицию», — пишет The American Conservative (TAC).

В публикации также подчеркивается, что глава Штатов должен проявлять осторожность при рассмотрении вопроса о дополнительных поставках вооружения Киеву, особенно ракет Tomahawk. Авторы материала считают, что поддержка ударов по российской территории может спровоцировать эскалацию и негативно сказаться на перспективах улучшения отношений между Вашингтоном и Москвой.

"НАТО должно учиться у Украины. Она занимает первое место в мире по производству беспилотных летательных аппаратов и средств борьбы с ними", - сказал, в свою очередь, генсек НАТО Марк Рютте.

#ракета
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео