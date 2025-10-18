На предстоящей неделе Тартуский университет начнет отмечать 393-ю годовщину со дня основания своего предшественника — Academia Gustaviana.

Шведский король Густав II Адольф подписал учредительную грамоту Academia Dorpatensis 30 июня 1632 года. Торжественное открытие учебного заведения, где преподавание велось на латыни, состоялось 25 октября. Однако Густав II Адольф, прославившийся как блестящий полководец, погиб в том же году, 16 ноября, в битве при Лютцене, возглавляя борьбу протестантских государств против Священной Римской империи.

В пятницу в 16:30 состоится возложение цветов к памятнику инициатору создания университета и его первому канцлеру Юхану Шютте, а также к памятнику королю Густаву II Адольфу. В 18:00 в актовом зале университета начнется бесплатный концерт аккордеониста Хенри Зибо.

В субботу в 14:00 в Художественном музее Тартуского университета на выставке «Знаки власти» начнется экскурсия, которую проведут ученый секретарь музея Кен Ирд и лектор по истории политических идей и культуры Института политических исследований имени Юхана Шютте Давид Ильмар Лепасаар Беэчер.

В тот же день на Тоомемяги пройдет экскурсия, посвященная 400-летию со дня рождения канцлера Academia Gustavo-Carolina и генерал-губернатора Лифляндии Эрика Дальберга.