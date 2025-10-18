Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Тартуский университет отмечает 393-летие со дня своего основания 0 161

В мире
Дата публикации: 18.10.2025
BNS
Изображение к статье: Тартуский университет отмечает 393-летие со дня своего основания

На предстоящей неделе Тартуский университет начнет отмечать 393-ю годовщину со дня основания своего предшественника — Academia Gustaviana.

Шведский король Густав II Адольф подписал учредительную грамоту Academia Dorpatensis 30 июня 1632 года. Торжественное открытие учебного заведения, где преподавание велось на латыни, состоялось 25 октября. Однако Густав II Адольф, прославившийся как блестящий полководец, погиб в том же году, 16 ноября, в битве при Лютцене, возглавляя борьбу протестантских государств против Священной Римской империи.

В пятницу в 16:30 состоится возложение цветов к памятнику инициатору создания университета и его первому канцлеру Юхану Шютте, а также к памятнику королю Густаву II Адольфу. В 18:00 в актовом зале университета начнется бесплатный концерт аккордеониста Хенри Зибо.

В субботу в 14:00 в Художественном музее Тартуского университета на выставке «Знаки власти» начнется экскурсия, которую проведут ученый секретарь музея Кен Ирд и лектор по истории политических идей и культуры Института политических исследований имени Юхана Шютте Давид Ильмар Лепасаар Беэчер.

В тот же день на Тоомемяги пройдет экскурсия, посвященная 400-летию со дня рождения канцлера Academia Gustavo-Carolina и генерал-губернатора Лифляндии Эрика Дальберга.

Читайте нас также:
#вузы
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Жители России должны жить в бедности ради рождаемости - депутат от «Единой России»
Изображение к статье: Жители России должны жить в бедности ради рождаемости - депутат от «Единой России»
США и Украина создали военный дрон с дальностью полета до 1600 км
Изображение к статье: США и Украина создали военный дрон с дальностью полета до 1600 км
Си Цзиньпин уволил высокопоставленных военных
Изображение к статье: Си Цзиньпин уволил высокопоставленных военных
Страна ЕС «сделает все возможное» для успеха встречи Путина и Трампа
Изображение к статье: Страна ЕС «сделает все возможное» для успеха встречи Путина и Трампа
Изображение к статье: ЦАХАЛ заявил о нарушении перемирия со стороны ХАМАС и нанес удары по Рафиаху
ЦАХАЛ заявил о нарушении перемирия со стороны ХАМАС и нанес удары по Рафиаху 97
Изображение к статье: Неизвестные ворвались в парижский Лувр и украли драгоценности из коллекции Наполеона
Неизвестные ворвались в парижский Лувр и украли драгоценности из коллекции Наполеона 159
Изображение к статье: Без пощады: Израиль нанес новые удары по сектору Газа
Без пощады: Израиль нанес новые удары по сектору Газа 233
Изображение к статье: В Швеции призвали Запад перейти в «режим войны»
В Швеции призвали Запад перейти в «режим войны» 2 506

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Популярная ягода оказалась защитником сосудов от воспаления
Техно
Популярная ягода оказалась защитником сосудов от воспаления 78
Изображение к статье: Ну чем они были не пара. Иконка видео
Lifenews
Экс-супруг Бритни Спирс написал в мемуарах, как певица угрожала ему убийством 22
Изображение к статье: Имеет ли смысл вносить в почву опилки?
Дом и сад
Имеет ли смысл вносить в почву опилки? 88
Изображение к статье: Жители России должны жить в бедности ради рождаемости - депутат от «Единой России»
В мире
Жители России должны жить в бедности ради рождаемости - депутат от «Единой России» 144
Изображение к статье: Латвию накроет мороз - синоптики
Наша Латвия
Латвию накроет мороз - синоптики 343
Изображение к статье: Хоровое пение не понравилось силовым структурам РФ. Иконка видео
ЧП и криминал
1
18-летняя студентка просидит 2 недели под арестом за песни на улицах Петербурга 1 276
Изображение к статье: Популярная ягода оказалась защитником сосудов от воспаления
Техно
Популярная ягода оказалась защитником сосудов от воспаления 78
Изображение к статье: Ну чем они были не пара. Иконка видео
Lifenews
Экс-супруг Бритни Спирс написал в мемуарах, как певица угрожала ему убийством 22
Изображение к статье: Имеет ли смысл вносить в почву опилки?
Дом и сад
Имеет ли смысл вносить в почву опилки? 88

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео