Конфликт на Украине завершится в скором времени, если обе стороны проявят гибкость. С таким заявлением на совместном брифинге с украинским лидером Владимиром Зеленским выступил президент США Дональд Трамп, трансляция брифинга доступна на YouTube-канале Белого дома.

«Я думаю, что у нас есть шанс завершить войну быстро, если будет проявлена гибкость», — сказал глава Соединеных Штатов.

Трамп отметил, что Зеленский будет «на связи» во время его встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Будапеште. Хозяин Белого дома заявил о желании Путина закончить украинский конфликт, «иначе я бы так не говорил», отметил он.

Ранее Зеленский встретился с Трампом в Белом доме.