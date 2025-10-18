Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В ЕС описали встречу Путина и Трампа в Будапеште двумя словами 0 1691

В мире
Дата публикации: 18.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: В ЕС описали встречу Путина и Трампа в Будапеште двумя словами
ФОТО: Youtube

El País: в ЕС считают встречу Путина и Трампа в Будапеште политическим кошмаром.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште станет политическим кошмаром для Европейского союза (ЕС). Об этом пишет El País со ссылкой на чиновников Евросоюза.

«В частном порядке несколько источников говорят о "политическом кошмаре" для союза», — указывает издание.

Кроме того, проведение саммита в Будапеште в Евросоюзе считают подарком премьер-министру Венгрии Виктору Орбану со стороны США и России. В стране в следующем году пройдут парламентские выборы, а проведение важной международной встречи может повысить популярность венгерского лидера, который в свою очередь находится в напряженных отношениях с руководством ЕС.

Читайте нас также:
#россия-сша
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
28
1
0
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Жители России должны жить в бедности ради рождаемости - депутат от «Единой России»
Изображение к статье: Жители России должны жить в бедности ради рождаемости - депутат от «Единой России»
США и Украина создали военный дрон с дальностью полета до 1600 км
Изображение к статье: США и Украина создали военный дрон с дальностью полета до 1600 км
Си Цзиньпин уволил высокопоставленных военных
Изображение к статье: Си Цзиньпин уволил высокопоставленных военных
Страна ЕС «сделает все возможное» для успеха встречи Путина и Трампа
Изображение к статье: Страна ЕС «сделает все возможное» для успеха встречи Путина и Трампа
Изображение к статье: ЦАХАЛ заявил о нарушении перемирия со стороны ХАМАС и нанес удары по Рафиаху
ЦАХАЛ заявил о нарушении перемирия со стороны ХАМАС и нанес удары по Рафиаху 97
Изображение к статье: Неизвестные ворвались в парижский Лувр и украли драгоценности из коллекции Наполеона
Неизвестные ворвались в парижский Лувр и украли драгоценности из коллекции Наполеона 159
Изображение к статье: Без пощады: Израиль нанес новые удары по сектору Газа
Без пощады: Израиль нанес новые удары по сектору Газа 233
Изображение к статье: В Швеции призвали Запад перейти в «режим войны»
В Швеции призвали Запад перейти в «режим войны» 2 508

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Найдены новые уничтожившие армию Наполеона в России бактерии
Техно
Найдены новые уничтожившие армию Наполеона в России бактерии 1
Изображение к статье: Популярная ягода оказалась защитником сосудов от воспаления
Техно
Популярная ягода оказалась защитником сосудов от воспаления 80
Изображение к статье: Ну чем они были не пара. Иконка видео
Lifenews
Экс-супруг Бритни Спирс написал в мемуарах, как певица угрожала ему убийством 22
Изображение к статье: Имеет ли смысл вносить в почву опилки?
Дом и сад
Имеет ли смысл вносить в почву опилки? 88
Изображение к статье: Жители России должны жить в бедности ради рождаемости - депутат от «Единой России»
В мире
Жители России должны жить в бедности ради рождаемости - депутат от «Единой России» 147
Изображение к статье: Латвию накроет мороз - синоптики
Наша Латвия
Латвию накроет мороз - синоптики 345
Изображение к статье: Найдены новые уничтожившие армию Наполеона в России бактерии
Техно
Найдены новые уничтожившие армию Наполеона в России бактерии 1
Изображение к статье: Популярная ягода оказалась защитником сосудов от воспаления
Техно
Популярная ягода оказалась защитником сосудов от воспаления 80
Изображение к статье: Ну чем они были не пара. Иконка видео
Lifenews
Экс-супруг Бритни Спирс написал в мемуарах, как певица угрожала ему убийством 22

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео