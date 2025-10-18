El País: в ЕС считают встречу Путина и Трампа в Будапеште политическим кошмаром.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште станет политическим кошмаром для Европейского союза (ЕС). Об этом пишет El País со ссылкой на чиновников Евросоюза.

«В частном порядке несколько источников говорят о "политическом кошмаре" для союза», — указывает издание.

Кроме того, проведение саммита в Будапеште в Евросоюзе считают подарком премьер-министру Венгрии Виктору Орбану со стороны США и России. В стране в следующем году пройдут парламентские выборы, а проведение важной международной встречи может повысить популярность венгерского лидера, который в свою очередь находится в напряженных отношениях с руководством ЕС.