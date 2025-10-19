"Первые „Черные ястребы" Литовской армии. Первые с триколором и Крестом Витиса", – говорится в сообщении на Facebook.

Литва приобрела вертолеты UH-60 Black Hawk в 2020 году. В прошлом году на авиабазе Шяуляй был открыт ангар для хранения, содержания и обслуживания вертолетов.

Вертолеты должны усилить тактическую мобильность и поддержку сухопутных войск Литвы и повысить способность быстро реагировать на угрозы и чрезвычайные ситуации.

Литва является крупнейшим покупателем оружия США среди стран Балтии. В следующем году страна планирует потратить на оборонные нужды 5,38% ВВП.

Для справки: Black Hawk – «чёрный ястреб», назван по имени военного вождя индейского племени сауков; заводской индекс изготовителя — S-70, S — от Sikorsky, общевойсковой индекс — UH-60, UH — от Utility Helicopter — американский многоцелевой вертолёт. Поступил на вооружение Армии США, заменив вертолёт Bell UH-1 «Хьюи».

Лётные испытания опытной модификации UH-60 были завершены в 1974 году, в 1976 году вертолёт выиграл конкурс на поставку в Армию США. До 1985 года Армия США закупила более 300 вертолётов UH-60. К середине 1990-х годов было построено более 2600 вертолётов. К настоящему времени производено около 5000 вертолетов.

Стоимость одного UH-60 составляет около 25 млн евро.

При установке дополнительных пилонов может оснащаться ПТУР AGM-114 Hellfire, дополнительными топливными баками для полётов большой дальности. Также в передней части грузового отсека может устанавливаться пулемёты М240, М134 и 30-мм пушка M230.

Текущая модель, используемая в армии США — UH-60M.