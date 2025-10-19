Baltijas balss logotype
МИД Катара: Афганистан и Пакистан договорились о немедленном прекращении огня

В мире
Дата публикации: 19.10.2025
Euronews
Изображение к статье: МИД Катара: Афганистан и Пакистан договорились о немедленном прекращении огня
ФОТО: Youtube

Стороны договорились провести новые переговоры в Катаре, чтобы установить условия и рамки для прочного мира, положив конец неделе смертоносных трансграничных стычек, в которых погибли десятки людей.

Афганистан и Пакистан договорились о немедленном прекращении огня после переговоров при участии катарских посредников в Дохе, сообщили в МИД Катара.

Это соглашение знаменует собой конец недели трансграничных боев, в результате которых погибли десятки людей и сотни получили ранения, что стало самой смертоносной эскалацией напряжения между двумя странами за последние годы.

Обе стороны договорились создать механизмы для укрепления прочного мира и стабильности, а также провести последующие переговоры в ближайшие дни, чтобы обеспечить устойчивость перемирия, говорится в заявлении Катара.

В заявлении добавляется, что турецкие переговорщики также внесли свой вклад в достижение этой договоренности.

Ситуация на границе обострилась в начале октября, причем каждая из стран заявила, что отвечает на агрессию другой. Кабул отрицает, что укрывает боевиков, совершающих нападения в приграничных районах, что является главной обеспокенностью Исламабада.

Пакистан борется со всплеском насилия в западных приграничных районах с 2021 года, после того как талибы захватили контроль и вернулись к власти в Афганистане.

Боевые действия угрожают дальнейшей дестабилизацией региона, где пытаются возродиться такие группировки, как "Исламское государство" и "Аль-Каида".

В пятницу, спустя всего несколько часов после истечения 48-часового перемирия, Пакистан нанес удар по боевикам, принадлежащим к группировке Хафиза Гуль Бахадура, в восточной афганской провинции Пактика.

Местные жители копают могилы для людей, погибших в результате трансграничного авиаудара пакистанской армии в афганской восточной провинции Пактика, суббота, 18 октября 2025 г. Местные жители копают могилы для людей, погибших в результате трансграничного авиаудара пакистанской армии в восточной афганской провинции Пактика, суббота, 18 октября 2025 г. Shafiqullah Mashaal/Copyright 2025 The AP. All rights reserved. Исламабад заявил, что в результате ударов по меньшей мере в двух районах афганской провинции были "нейтрализованы" десятки вооруженных боевиков и не погибли мирные жители.

Официальные лица добавили, что удары были нанесены в ответ на взрыв террориста-смертника на территории сил безопасности в Мир-Али в западной пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва днем ранее.

Однако представители Талибана утверждают, что в результате воздушных налетов погибли по меньшей мере 10 мирных жителей, включая женщин, детей и местных игроков в крикет, которые участвовали в матче в непосредственной близости от объектов нападения.

Нападения заставили национальный совет по крикету бойкотировать предстоящие соревнования в Пакистане. Всемирный орган управления крикетом, Международный совет по крикету, заявил, что "опечален и потрясен трагической гибелью трех молодых и перспективных афганских игроков".

Забихулла Муджахид, главный представитель правительства Талибана, ранее раскритиковал "неоднократные преступления пакистанских сил и нарушение суверенитета Афганистана".

Такие действия считаются провокационными и рассматриваются как "преднамеренные попытки" затянуть конфликт, добавил он.

Глава пакистанской армии Асим Мунир призвал афганцев выбрать "взаимную безопасность вместо вечного насилия и прогресс вместо жесткого мракобесия".

"Талибан должен обуздать своих сторонников, которые имеют убежища в Афганистане", - сказал в Пакистанской военной академии в Какуле.

Две страны разделяет более чем 2600-километровая граница, известная как линия Дюранда, но Афганистан никогда не признавал ее, считая исторической проблемой, установленной во времена британского колониального правления, хотя на практике она де-факто является границей.

Кабул отвергает эту границу, утверждая, что она была навязана им под давлением в 1893 году и разделяет пуштунские племена, населяющие западный Пакистан и восточный Афганистан.

Вместо этого он признает границы 1947 года, которые оспаривают значительные участки пакистанской земли и на протяжении десятилетий приводили к различным трансграничным стычкам, возглавляемым местными группами боевиков, за контроль и территориальные споры.

