Две трети жителей Германии выступают за отмену гражданских пособий украинским беженцами и за возвращение мужчин призывного возраста в Украину, показал опрос INSA для Bild.

Большинство немцев выступают против выплат гражданских пособий (Bürgergeld, "бюргергельд") украинским беженцами и за возвращение мужчин призывного возраста в Украину. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом исследования общественного мнения INSA по заказу таблоида Bild. Они были обнародованы на сайте издания в субботу, 18 октября.

На вопрос, должны ли все украинские беженцы в Германии получать гражданское пособие, лишь 17% респондентов ответили "да" или "скорее да". Две трети (66%) выступают против этого, ответив однозначное "нет". Еще 7% опрошенных сказали, что им все равно, а 10% затруднились ответить.

"Бюргергельд" получают 700 тысяч украинцев

Согласно данным немецкого Федерального агентства по труду, к марту 2025 года правом на получение гражданского пособия, которое выплачивают ищущим работу и малоимущим, обладали 701 тысяча украинцев. Из них 502 тысячи - трудоспособные граждане, то есть в возрасте от 15 до 66 лет. По сравнению с прошлым годом их число сократилось примерно на 4300 человек.

По данным на 4 августа, за год число украинских беженцев, которые работают и делают отчисления в кассы социального страхования, выросло примерно на 80 тысяч и достигло 272 тысяч человек.

Коалиционное соглашение правительства Германии предусматривает, что украинские беженцы, прибывшие в Германию после 1 апреля 2025 года, больше не будут получать базовые социальные пособия, а подпадут под действие закона о пособиях для просителей политического убежища.

Большинство немцев за возвращение мужчин призывного возраста в Украину

На вопрос, должны ли украинские мужчины призывного возраста, живущие в Германии, вернуться в Украину, 62% немцев ответили утвердительно. Против выступили только 18%. Еще 8% сказали, что их не волнует этот вопрос, а 12% не дали ответа.

Опрос проводился 16 и 17 октября, в нем приняли участие 1003 респондента.