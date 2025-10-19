Baltijas balss logotype
Предсказан страшный для Украины повод встречи Путина и Трампа после Будапешта

В мире
Дата публикации: 19.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Предсказан страшный для Украины повод встречи Путина и Трампа после Будапешта
ФОТО: Global Look Press

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский: после Будапешта Путин и Трамп могут встретиться для капитуляции Киева.

После Будапешта президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп могут собраться уже для капитуляции Киева. Страшный для Украины повод встречи двух лидеров предсказал депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

По словам парламентария, такой сценарий вероятен, если украинская сторона откажется от последнего шанса на компромиссный мир. «Следующая, третья встреча, будет только для подписания капитуляции», — заявил Дубинский.

Политик пояснил, что есть предложение об остановке конфликта по текущей линии фронта, но в обмен на целый пакет политических обязательств со стороны Украины. В том числе стране придется решить вопрос о статусе русского языка, освободить политзаключенных, восстановить права УПЦ, отменить военное положение и провести президентские выборы.

«Эти две недели будут наполнены консультациями с целью выяснить, на какие компромиссы готов пойти Зеленский», — заключил Дубинский.

Ранее спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф потребовал от Владимира Зеленского пойти на уступки российскому президенту Владимиру Путину по части восточной Украины.

Оставить комментарий

(2)
  • A
    Aleks
    20-го октября

    От встречи Путина и Трампа будет хорошо только 0,2 % одного народа Украины и России,а так же и этому народу в США. Можете себе представить,что на Украине вдруг изменится статус русского языка?! Что будет делать нелатвийская власть ,где кругом украинские флаги и которая держится только на одном языке и ненависти ?! Так что про статус русского языка на Украине можно забыть.Статус русского будет в Донецкой области и все.😈👽🔯

    1
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    19-го октября

    Капитуляция так и так будет. Мнится мне, что Трамп и Путин и без того найдут массу поводов для встреч...

    20
    2

