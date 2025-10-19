Baltijas balss logotype
Дата публикации: 19.10.2025
Кадр: leparisien.fr

Le Parisien: сломанная корона жены Наполеона III найдена неподалеку от Лувра.

Во Франции украденная из Лувра неизвестными корона жены императора Наполеона III найдена неподалеку от парижского музея. Об этом пишет Le Parisien.

По информации издания, украшение, принадлежавшее императрице Евгении де Монтихо, найдено в сломанном виде. «Одна из украденных драгоценностей была найдена возле музея», — говорится в заявлении пресс-службы Лувра.

Также сообщается, что из-за ограбления музей будет закрыт для посетителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Политика
Насколько ценна собственность России и Беларуси в Латвии? 1
Изображение к статье: Африканское народное восстание.
В мире
Мадагаскарский бунт: как крупнейшее островное государство мира сменило власть 22
Изображение к статье: «Не будет этой коалиции, будет другая» или «бомба в портфеле»
Политика
«Не будет этой коалиции, будет другая» или «бомба в портфеле» 53
Изображение к статье: Латвия не хочет ни принимать мигрантов, ни платить за них. Готова помочь советом и транспортом
Наша Латвия
Латвия не хочет ни принимать мигрантов, ни платить за них. Готова помочь советом и транспортом 191
Изображение к статье: Красота без вреда: как макияж, ресницы и косметология влияют на здоровье глаз
Люблю!
Красота без вреда: как макияж, ресницы и косметология влияют на здоровье глаз 49
Изображение к статье: «Ненавижу гладить»: что такое жидкий утюг и как им пользоваться
Люблю!
«Ненавижу гладить»: что такое жидкий утюг и как им пользоваться 142
