Во Франции украденная из Лувра неизвестными корона жены императора Наполеона III найдена неподалеку от парижского музея. Об этом пишет Le Parisien.

По информации издания, украшение, принадлежавшее императрице Евгении де Монтихо, найдено в сломанном виде. «Одна из украденных драгоценностей была найдена возле музея», — говорится в заявлении пресс-службы Лувра.

Также сообщается, что из-за ограбления музей будет закрыт для посетителей.