WP: Путин в разговоре с Трампом потребовал Донецкую область 1 1071

В мире
Дата публикации: 19.10.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: WP: Путин в разговоре с Трампом потребовал Донецкую область
ФОТО: dreamstime

По данным Washington Post, президент РФ Путин во время телефонного разговора с главой Белого дома Трампом 16 октября вновь назвал контроль над Донецкой областью условием для прекращения войны в Украине.

По данным Washington Post, президент РФ Путин во время телефонного разговора с главой Белого дома Трампом 16 октября вновь назвал контроль над Донецкой областью условием для прекращения войны в Украине.

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом 16 октября вновь назвал полный контроль над Донецкой областью условием для прекращения войны в Украине. Об этом в субботу, 18 октября, сообщает американская газета The Washington Post (WP) со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников, знакомых с разговором.

Как указывают собеседники издания, слова Путина показывают, что он практически не отступает от своих более ранних требований, которые не привели к заключению перемирия, несмотря на оптимизм Трампа. При этом источники отмечают, что в обмен на полный контроль над Донецкой областью президент России заявил о готовности отказаться от претензий на не оккупированные части Запорожской и Херсонской областей. Луганскую область российская армия контролирует практически полностью.

Как отмечает WP, нынешние территориальные требования Путина "чуть менее масштабные", чем те, которые якобы звучали на встрече с Трампом в Анкоридже. Некоторые представители Белого дома восприняли это как прогресс, указывает один из двух источников. В то же время, украинская сторона вряд ли разделит это мнение, считает другой собеседник издания - высокопоставленный европейский дипломат. "Это как продать им собственную ногу за бесценок", - сказал он.

По словам официальных лиц, на которых ссылается газета, спецпредставитель Трампа Стивен Уиткофф, который неоднократно вел переговоры по Украине с Путиным в Москве, на встрече с прибывшей в Вашингтон украинской делегацией во главе с президентом Владимиром Зеленским настаивал на передаче Донецкой области под российский контроль. В частности, он указывал, что в регионе живет преимущественно русскоязычное население.

Официально Белый дом и Кремль эту информацию не комментировали.

#россия-сша #переговоры #украина
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    19-го октября

    Положить в гроб 700 тыс.русских и столько же украинцев -это цена за Донецкую область?! Разрушенные экономики,горе в семьях и ненависть к русским -этого и добивались внуки еврейских бабушки и дедушки? 🔯😈

    2
    2

