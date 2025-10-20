Baltijas balss logotype
Де Голль раскритиковал позицию Франции по Украине 0 686

В мире
Дата публикации: 20.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Де Голль раскритиковал позицию Франции по Украине
ФОТО: Global Look Press

Пьер де Голль: позиция Парижа по Украине противоречит интересам французов.

Позиция властей Франции в отношении Украины противоречит интересам французов. Политику Парижа в интервью СМИ раскритиковал Пьер де Голль, внук экс-президента Франции, генерала Шарля де Голля.

По его словам, Франция больше не представляет из себя суверенное государство и напрямую подчиняется «европейской технократии», которая отстаивает интересы США. Вашингтон хочет, чтобы страны Европы повысили расходы на оборону до пяти процентов ВВП — эти деньги, «разумеется, пойдут на американское вооружение», отметил он.

«На американское, чтобы потом перепродавать его Украине. Это противоречит интересам французов. Французы хотят мира. Я думаю, что пришло время установить мир», — сказал внук де Голля.

#европа
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

