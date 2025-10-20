Без Украины или Европы встреча президентов США и России по урегулированию будут безрезультатны, считает Каллас.

Встречи по урегулированию украинского конфликта якобы не принесут результатов, если на них не будут присутствовать представители Киева или Европы. Об этом заявила верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает Reuters.

«Мы работаем над тем, чтобы убедить наших союзников по всему миру, что эти встречи не принесут результатов, если Украина или Европа не будут в них участвовать», — заявила евродипломат.

При этом Каллас отметила, что президент США Дональд Трамп искренне стремится к урегулированию украинского кризиса.

Ранее Каллас назвала «не очень приятным» факт предстоящей встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште.