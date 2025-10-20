Baltijas balss logotype
Каллас сделала предупреждение перед встречей Путина и Трампа в Европе 3 4432

В мире
Дата публикации: 20.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Каллас сделала предупреждение перед встречей Путина и Трампа в Европе
ФОТО: Global Look Press

Без Украины или Европы встреча президентов США и России по урегулированию будут безрезультатны, считает Каллас.

Встречи по урегулированию украинского конфликта якобы не принесут результатов, если на них не будут присутствовать представители Киева или Европы. Об этом заявила верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает Reuters.

«Мы работаем над тем, чтобы убедить наших союзников по всему миру, что эти встречи не принесут результатов, если Украина или Европа не будут в них участвовать», — заявила евродипломат.

При этом Каллас отметила, что президент США Дональд Трамп искренне стремится к урегулированию украинского кризиса.

Ранее Каллас назвала «не очень приятным» факт предстоящей встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште.

Оставить комментарий

(3)

(3)
  • П
    Процион
    20-го октября

    Вы, уважаемые читатели моих букв, наверняка слышали о такой личности, как Уинстон Черчилль. В отличие от Каллас и фон дер Ляйн, Черчилль был умным человеком. Вот его слова о России, произнесённые им, когда он оценивал Полтавскую битву, Бородинское сражение и крах 3-го Рейха на каком-то международном сборище политиков, аналитиков, историков и прочей такой же братии прибл.в 50-х годах прошлого столетия. «Россия — это не просто государство. Россия — это часть света. И тот, кто пойдёт на Россию войной, рано или поздно её проиграет и будет сожалеть о проделанном.

    45
    7
  • Мп
    Мимо проходил
    20-го октября

    Кого интересуют эти скудоумные высказывания говорящего попугайчика. Какаллас озвучивает разочарование руководства Евросоюза, которому четко указали, где его место. А решать судьбы мира так и так будут США, Китай и Россия.

    54
    6
  • 20-го октября

    поживём, увидем. главное чтоб наступил мир и больше не гибли люди, а от европы на переговорах толку никакого потому-что европе мир не выгоден

    54
    6
Читать все комментарии

