Зеленский: мы приблизились к возможному окончанию войны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможном окончании конфликта на территории республики. Его слова передает «Страна.ua».

«Эту войну так быстро закончить не удается. Мы приблизились к возможному окончанию войны. Я точно вам говорю», — заявил Зеленский.

Также, как передают СМИ слова президента, он назвал неопределённым вопрос территории.

"Россияне, по словам Зеленского, вероятно подразумевают, что не будут продвигаться дальше, тогда как американцы трактуют это как возможное возвращение территорий Украине", - передает Суспильне слова Зеленского.

Киев отказывается от вывода войск из Донбасса, чего требует РФ. Также западные СМИ пишут, что Россия рассматривает в обмен на Донбасс передачу Киеву отдельных участков в Херсонской и Запорожской областей.

Официально это не подтверждалось. Но, судя по трактовке Зеленского, Москва в этом случае лишь соглашается не претендовать на контролируемые Украиной территории Херсонщины и Запорожья.

Ранее Зеленский заявил, что европейские лидеры хотят обратиться к президенту США Дональду Трампу с просьбой об передаче и запуске ракет Tomahawk вглубь России.