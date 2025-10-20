Baltijas balss logotype
Одна страна из-за Трампа отозвала своего посла в США 0 681

В мире
Дата публикации: 20.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Фото: Joel González / Fotografía oficial de la Presidencia de Colombia / Wikimedia

Фото: Joel González / Fotografía oficial de la Presidencia de Colombia / Wikimedia

Reuters: Колумбия отозвала своего посла в США из-за Трампа.

Колумбия отозвала своего посла в США из-за введенных американским лидером Дональдом Трампом торговых пошлин, а также приостановки им всех выплат и субсидий. Об этом сообщили в колумбийском МИД, передает Reuters.

«Посол Колумбии в Соединенных Штатах Америки Даниэль Гарсия-Пенья был отозван для консультаций президентом Густаво Петро и сейчас находится в Боготе», — указали в колумбийском внешнеполитическом ведомстве.

Колумбийские власти отреагировали на обвинения в адрес президента. В Боготе назвали оскорбительными слова Трампа, назвавшего своего коллегу «лидером наркоторговли».

#сша
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
