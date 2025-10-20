Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Польша и Великобритания ужесточат меры против России 1 1738

В мире
Дата публикации: 20.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Польша и Великобритания ужесточат меры против России
ФОТО: Global Look Press

Сикорский: Британия и Польша заключат договор, предусматривающий сдерживание РФ.

Великобритания и Польша заключат двусторонний договор о безопасности, предусматривающий меры по сдерживанию России. Об этом сообщил глава польского МИД Радослав Сикорский, его слова приводит газета Times.

«Польша и Великобритания завершают работу над двусторонним договором в сфере безопасности», — рассказал дипломат.

По данным издания, соглашение будет включать в себя некие меры по «сдерживанию России», а также действия, направленные на борьбу с нелегальной миграцией.

13 октября глава Бюро национальной безопасности Польши Славомир Ценцкевич заявил, что его страна находится в состоянии конфликта с Россией, не приведя при этом никаких доказательств. Кроме того, он обвинил Москву в активизации «гибридных атак» в странах Европы.

Читайте нас также:
#европа
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
0
2
0
2

Оставить комментарий

(1)
  • Мп
    Мимо проходил
    20-го октября

    Очередной "Пакт о ненападении"? История повторяется, только трагедия повторяется в виде фарса...

    8
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

В США пообещали догнать Россию в одной технологии
Изображение к статье: В США пообещали догнать Россию в одной технологии
В ключевой стране Евросоюза газ подорожал почти на 80 процентов
Изображение к статье: В ключевой стране Евросоюза газ подорожал почти на 80 процентов
В Нью-Йорке начал рушиться 102-этажный небоскреб
Изображение к статье: Компьютерная графика здания 432 Park Avenue: 432parkavenue.com
В Брюсселе назвали условие для встречи Путина и Трампа в Европе
Изображение к статье: В Брюсселе назвали условие для встречи Путина и Трампа в Европе
Изображение к статье: Трамп потребовал от Зеленского крупный компромисс «ради мира»
Трамп потребовал от Зеленского крупный компромисс «ради мира» 459
Изображение к статье: На Западе назвали последствия конфискации российских активов
На Западе назвали последствия конфискации российских активов 1 905
Изображение к статье: Европейские лидеры и Зеленский выступили с заявлением по Украине
Европейские лидеры и Зеленский выступили с заявлением по Украине 2 977
Изображение к статье: Стало известно заявление Трампа Зеленскому по поставкам Tomahawk
Стало известно заявление Трампа Зеленскому по поставкам Tomahawk 821

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Врачи раскрыли, какая поза во сне помогает от изжоги
Дом и сад
Врачи раскрыли, какая поза во сне помогает от изжоги 648
Изображение к статье: В Латвии выбрана самая большая тыква – ею можно накормить полторы тысячи человек
Дом и сад
В Латвии выбрана самая большая тыква – ею можно накормить полторы тысячи человек 4
Изображение к статье: Почти сотня человек станут гражданами Латвии: 70% из них русские
Политика
Почти сотня человек станут гражданами Латвии: 70% из них русские 74
Изображение к статье: В Латвию едут король и королева
Политика
2
В Латвию едут король и королева 2 205
Изображение к статье: Секс на первом свидании: почему мужчина обычно настораживается
Люблю!
Секс на первом свидании: почему мужчина обычно настораживается 125
Изображение к статье: В США пообещали догнать Россию в одной технологии
В мире
В США пообещали догнать Россию в одной технологии 122
Изображение к статье: Врачи раскрыли, какая поза во сне помогает от изжоги
Дом и сад
Врачи раскрыли, какая поза во сне помогает от изжоги 648
Изображение к статье: В Латвии выбрана самая большая тыква – ею можно накормить полторы тысячи человек
Дом и сад
В Латвии выбрана самая большая тыква – ею можно накормить полторы тысячи человек 4
Изображение к статье: Почти сотня человек станут гражданами Латвии: 70% из них русские
Политика
Почти сотня человек станут гражданами Латвии: 70% из них русские 74

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео