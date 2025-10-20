Эти встречи были организованы на фоне растущего напряжения из-за вопросов финансирования обороны — после того, как Министерство обороны и вооружённые силы выразили сомнения в том, будет ли выделено достаточно средств на нужды армии.

Премьер-министр не скрывает своего раздражения в адрес главы Минобороны и заявляет, что доверие к ней «пошатнулось». Кроме того, Ругинене решила передать развитие оборонной промышленности от Министерства обороны к Министерствам экономики и финансов.

На прошлой неделе правительство одобрило выделение 5,38% ВВП (4,79 млрд евро) на оборону в следующем году. Однако в эту сумму включён и Государственный фонд обороны в размере 700 млн евро, из которых 25 млн евро планируется направить на гражданскую оборону, а часть средств — на развитие военной мобильности.

Армия же рассчитывала, что эти деньги будут выделены исключительно на военные закупки, развитие дивизии, приём немецкой бригады и усиление противовоздушной обороны.

Напряжение усилилось после того, как 14 октября Министерство обороны пригласило влиятельных блогеров и аналитиков на неформальную встречу, где им сообщили, что реальное финансирование составит лишь 4,87% ВВП. То есть армия потеряет почти полмиллиарда евро. После этого командующий Литовской армией генерал Раймундас Вайкшнорас в интервью LRT заявил, что «с тротуарной плиткой не воюют», намекая на нецелевое распределение средств.

«Если мы начнём разбрасывать деньги по другим министерствам, возникает вопрос — как это будет выглядеть на практике? Я слышал о намерении инвестировать в плитку, в ремонт дорог. Но плиткой воевать не будем и бросаться ей, как в Средневековье, тоже», — сказал генерал Вайкшнорас.