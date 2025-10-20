Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Венгрия обвинила ЕС в военном психозе из-за нового предложения по Украине 1 651

В мире
Дата публикации: 20.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Венгрия обвинила ЕС в военном психозе из-за нового предложения по Украине
ФОТО: Global Look Press

Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что в Европе царит военный психоз.

Призывы глав МИД стран Европейского союза (ЕС) направить Украине больше оружия и денег свидетельствуют о царящем в объединении военном психозе. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Вместо того, чтобы радоваться очередному саммиту России и США, вместо того, чтобы радоваться возможности сделать еще один большой шаг к миру, европейские политики продолжают поддерживать продолжение и затягивание войны», — сказал дипломат по итогам заседания глав дипведомств стран ЕС в Люксембурге.

По его словам, суммы, которые Киев просит у стран Европы, со временем становятся все более абсурдными.

Читайте нас также:
#европа
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
10
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • Мп
    Мимо проходил
    20-го октября

    Диагноз поставлен точно! Лечение не назначено...

    5
    0

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

В США пообещали догнать Россию в одной технологии
Изображение к статье: В США пообещали догнать Россию в одной технологии
В ключевой стране Евросоюза газ подорожал почти на 80 процентов
Изображение к статье: В ключевой стране Евросоюза газ подорожал почти на 80 процентов
В Нью-Йорке начал рушиться 102-этажный небоскреб
Изображение к статье: Компьютерная графика здания 432 Park Avenue: 432parkavenue.com
В Брюсселе назвали условие для встречи Путина и Трампа в Европе
Изображение к статье: В Брюсселе назвали условие для встречи Путина и Трампа в Европе
Изображение к статье: Трамп потребовал от Зеленского крупный компромисс «ради мира»
Трамп потребовал от Зеленского крупный компромисс «ради мира» 459
Изображение к статье: На Западе назвали последствия конфискации российских активов
На Западе назвали последствия конфискации российских активов 1 907
Изображение к статье: Европейские лидеры и Зеленский выступили с заявлением по Украине
Европейские лидеры и Зеленский выступили с заявлением по Украине 2 978
Изображение к статье: Стало известно заявление Трампа Зеленскому по поставкам Tomahawk
Стало известно заявление Трампа Зеленскому по поставкам Tomahawk 821

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Врачи раскрыли, какая поза во сне помогает от изжоги
Дом и сад
Врачи раскрыли, какая поза во сне помогает от изжоги 649
Изображение к статье: В Латвии выбрана самая большая тыква – ею можно накормить полторы тысячи человек
Дом и сад
В Латвии выбрана самая большая тыква – ею можно накормить полторы тысячи человек 6
Изображение к статье: Почти сотня человек станут гражданами Латвии: 70% из них русские
Политика
Почти сотня человек станут гражданами Латвии: 70% из них русские 79
Изображение к статье: В Латвию едут король и королева
Политика
2
В Латвию едут король и королева 2 208
Изображение к статье: Секс на первом свидании: почему мужчина обычно настораживается
Люблю!
Секс на первом свидании: почему мужчина обычно настораживается 131
Изображение к статье: В США пообещали догнать Россию в одной технологии
В мире
В США пообещали догнать Россию в одной технологии 124
Изображение к статье: Врачи раскрыли, какая поза во сне помогает от изжоги
Дом и сад
Врачи раскрыли, какая поза во сне помогает от изжоги 649
Изображение к статье: В Латвии выбрана самая большая тыква – ею можно накормить полторы тысячи человек
Дом и сад
В Латвии выбрана самая большая тыква – ею можно накормить полторы тысячи человек 6
Изображение к статье: Почти сотня человек станут гражданами Латвии: 70% из них русские
Политика
Почти сотня человек станут гражданами Латвии: 70% из них русские 79

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео