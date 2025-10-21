Baltijas balss logotype
El Pais: встреча Путина и Трампа станет «оскорблением для Европы» 3 608

В мире
Дата публикации: 21.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Участники глобального процесса.

Участники глобального процесса.

Страны Старого Света «снова борются за место за столом переговоров».

Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште станут «оскорблением для Европы». Об этом пишет El Pais.

«Встреча ставит остальных европейских лидеров, высшее руководство институтов ЕС и НАТО – членом которого также является Венгрия – в неловкое и неловкое положение», – говорится в материале.

El Pais отметила, что Трамп и Путин будут обсуждать Киев в стране ЕС, но без участия самого ЕС. Вместе с тем, чтобы «не разозлить» Трампа, европейским странам придется предоставить Путину особое разрешение, чтобы избежать его ареста по ордеру Международного уголовного суда (МУС).

Как указывает газета, в Венгрии Путину «ничего не угрожает», поскольку страна находится в процессе отказа от Римского статута МУС.

Встреча в Будапеште может пройти в течение ближайших двух недель. О ней Путин и Трамп договорились на переговорах 16 октября. Венгерские власти согласились принять мирный саммит в стране.

Bloomberg со ссылкой на официальных лиц писал, что европейские лидеры «снова борются за место за столом переговоров». Для этого ЕС может отправить в Венгрию президента Финляндии Александра Стубба.

Британский премьер Кир Стармер, между тем, предложил США подготовить проект мирного соглашения для Украины по аналогии с завершением войны в секторе Газа, - сообщает Axios.

#мирные переговоры
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(3)
  • VS
    Vad Sorry
    21-го октября

    Конечно как без Европы ,которая печатает деньги и кидает в топку, при этом делая санкции самой себе типо ни газа ни нефти, да закройте все заводы напечатайте денег и ещё лет 10 , отсюда африкансы сами домой обратно свалят

    4
    0
  • A
    Aleks
    21-го октября

    Вы ,случайно,не евреи?спросил Доня . Евреи,но не случайно,ответили два Вовы. И Боня понял,что гешефт терять никто не собирается .

    1
    2
  • ТТ
    Тим Тим
    21-го октября

    В лучшем случае они могут бороться о месте под столом или в соседнем здании,руководству ЕвроГуЛага ясно дали понять какова их роль в этом процессе-кидать Наши деньги в бездонную бочку 404 и сидеть на попе ровно.

    4
    0
