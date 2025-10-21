Baltijas balss logotype
Иран уведомил о возврате к производству ядерного оружия, что дальше

В мире
Дата публикации: 21.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Иран уведомил о возврате к производству ядерного оружия, что дальше

Инициированные Европой переговоры о возобновлении сделки провалились.

Иран объявил об истечении срока действия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), в соответствии с которым он обязывался соблюдать ограничения при развитии своей ядерной программы в обмен на снятие некоторых международных санкций. Это соглашение было подписано в 2015 году в Вене Ираном, Китаем, Великобританией, Францией, Германией, Россией и США.

В заявлении иранского МИД говорится, что «все положения, включая ограничения на иранскую ядерную программу и связанные с ними механизмы, считаются прекращенными». При этом ведомство подчеркнуло, что Иран «твердо выражает свою приверженность дипломатии». Ожидается, что позднее Тегеран подаст в ООН официальное уведомление.

Западные СМИ отмечают, что, хотя официально срок действия соглашения истек только сегодня, его эффективность уже много лет вызывает вопросы. В 2018 году на своем первом президентском сроке Дональд Трамп в одностороннем порядке вывел США из СВПД и восстановил антииранские санкции. На его решение повлияло негативное отношение к Бараку Обаме, в период президентства которого была заключена ядерная сделка, и воздействие Израиля.

Инициированные Европой переговоры о возобновлении сделки провалились, а израильские и американские бомбардировки минувшим летом поставили на этом крест, пишет Guardian.

Переговоры под руководством Европы о возрождении соглашения провалились, а бомбардировки Ирана Израилем и США этим летом поставили надежды на его возрождение на исторически низкий уровень. После 12-дневных боевых действий в июне иранский парламент принял закон об отказе от сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

В результате Великобритания, Германия и Франция активировали механизм, предусмотренный в рамках сделки на случай, если Иран нарушит свои обязательства. Он привел к автоматическому восстановлению всех санкций ООН, которые были сняты с Тегерана по условиям СВПД. Одновременно, опять же в соответствии с договоренностями от 2015 года, был формально определен «день прекращения» действия сделки — 18 октября, ровно через 10 лет после принятия резолюции 2231 Совета Безопасности ООН.

В сентябре, когда восстановились антииранские санкции ООН, главы МИД Германии, Франции и Великобритании выпустили совместное заявление о намерении искать «новое дипломатическое решение, которое гарантировало бы, что Иран никогда не получит ядерное оружие». Глава евродипломатии Кая Каллас тогда подчеркивала, что санкции «не должны стать концом дипломатии» и что «устойчивое решение иранской ядерной проблемы может быть достигнуто только путем переговоров».

На днях Трамп заявил, что хочет мирного соглашения с Ираном. Тегеран со своей стороны неоднократно заверял, что по-прежнему открыт для переговоров с США — но при условии, что получит от них гарантию защиты от боевых действий.

Власти Франции, Германии и Великобритании тоже подтвердили свою готовность возобновить переговоры для поиска «всеобъемлющего, прочного и поддающегося проверке соглашения». Однако глава иранской дипломатии Аббас Арагчи заявил, что Тегеран «не видит причин для переговоров» с европейскими державами, поскольку это именно они запустили механизм, приведший к восстановлению санкций.

#иран
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео