17 членов семьи, подозреваемых в более чем 160 преступлениях, уехали из Германии в Сирию. Власти ФРГ выплатили каждому из них по 1350 евро за выезд, пишет DW.

17 из 20 членов сирийской семьи, которая подозревается в совершении более 160 преступлений на территории ФРГ, уехали из Германии в Сирию. Оставшиеся три брата оставлены под стражей, поскольку в июне они были приговорены к тюремным срокам за нападение с ножом в Штутгарте, сообщило в понедельник, 20 октября, министерство юстиции федеральной земли Баден-Вюртемберг.

Ожидается, что три члена семьи, оставшиеся в заключении, покинут Германию после отбытия значительной части своего срока наказания, отмечает телерадиокомпания SWR.

По данным Минюста, семья, прибывшая в Германию в 2015 году, была частью крупного криминального клана. В числе 160 преступлений, в которых подозреваются члены семьи, - вымогательство с применением насилия, нанесение телесных повреждений и покушение на убийство. Не по всем из этих дел имеются вступившие в силу судебные приговоры.

Семья получила около 23 тысячи евро за выезд

17 членов семьи покинули Германию в рамках так называемого контролируемого выезда, поскольку депортация из ФРГ в Сирию сейчас невозможна. "На данный момент контролируемый выезд был единственным способом прекратить пребывание членов семьи в Германии", - заявила министр юстиции земли Баден-Вюртемберг Марион Гентгес (Marion Gentges).

В рамках этой процедуры каждому члену семьи за выезд из Германии выплатили по 1350 евро из бюджета земли. Общая сумма выплат составила около 23 тысяч евро. Как подчеркнули в Минюсте, понесенные издержки все же обошлись Баден-Вюртембергу значительно дешевле, чем если бы эта семья осталась в Германии.

Покинувшие ФРГ члены семьи, по данным Минюста, отказались от статуса беженца, а их виды на жительство были аннулированы. В отношении них действует запрет на повторный въезд в Германию сроком от пяти лет до пожизненного.

DW