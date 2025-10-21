Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Сирийская криминальная семья из Штутгарта покинула Германию 0 510

В мире
Дата публикации: 21.10.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: Сирийская криминальная семья из Штутгарта покинула Германию
ФОТО: Unsplash

17 членов семьи, подозреваемых в более чем 160 преступлениях, уехали из Германии в Сирию. Власти ФРГ выплатили каждому из них по 1350 евро за выезд, пишет DW.

17 из 20 членов сирийской семьи, которая подозревается в совершении более 160 преступлений на территории ФРГ, уехали из Германии в Сирию. Оставшиеся три брата оставлены под стражей, поскольку в июне они были приговорены к тюремным срокам за нападение с ножом в Штутгарте, сообщило в понедельник, 20 октября, министерство юстиции федеральной земли Баден-Вюртемберг.

Ожидается, что три члена семьи, оставшиеся в заключении, покинут Германию после отбытия значительной части своего срока наказания, отмечает телерадиокомпания SWR.

По данным Минюста, семья, прибывшая в Германию в 2015 году, была частью крупного криминального клана. В числе 160 преступлений, в которых подозреваются члены семьи, - вымогательство с применением насилия, нанесение телесных повреждений и покушение на убийство. Не по всем из этих дел имеются вступившие в силу судебные приговоры.

Семья получила около 23 тысячи евро за выезд

17 членов семьи покинули Германию в рамках так называемого контролируемого выезда, поскольку депортация из ФРГ в Сирию сейчас невозможна. "На данный момент контролируемый выезд был единственным способом прекратить пребывание членов семьи в Германии", - заявила министр юстиции земли Баден-Вюртемберг Марион Гентгес (Marion Gentges).

В рамках этой процедуры каждому члену семьи за выезд из Германии выплатили по 1350 евро из бюджета земли. Общая сумма выплат составила около 23 тысяч евро. Как подчеркнули в Минюсте, понесенные издержки все же обошлись Баден-Вюртембергу значительно дешевле, чем если бы эта семья осталась в Германии.

Покинувшие ФРГ члены семьи, по данным Минюста, отказались от статуса беженца, а их виды на жительство были аннулированы. В отношении них действует запрет на повторный въезд в Германию сроком от пяти лет до пожизненного.

DW

Читайте нас также:
#сирия #Германия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
2

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Португалия бьет рекорды Евросоюза по недоступности жилья
Изображение к статье: Видит око, да зуб неймет. Иконка видео
Президент Перу объявил чрезвычайное положение в столице
Изображение к статье: x.com/presidenciaperu
Поставки Patriot в Украину будут происходить на коммерческой основе
Изображение к статье: Три четверти ракет уничтожают вражеские цели. Иконка видео
В этом году в Эстонии во время гнездования погибло около 120 000 птенцов
Изображение к статье: В этом году в Эстонии во время гнездования погибло около 120 000 птенцов
Изображение к статье: В пригороде Дублина прошли крупные столкновения полиции с протестующими
В пригороде Дублина прошли крупные столкновения полиции с протестующими 376
Изображение к статье: Трамп о встрече с Путиным: Окончательное решение не принято
Трамп о встрече с Путиным: Окончательное решение не принято 1 426
Изображение к статье: Вильнюс «атаковали» десятки контрабандных метеозондов из Беларуси. Пришлось закрыть аэропорт
Вильнюс «атаковали» десятки контрабандных метеозондов из Беларуси. Пришлось закрыть аэропорт 1 853
Изображение к статье: В старой гавани Гирне-Кирении. Иконка видео
Турецкий Северный Кипр хочет быть ближе к Европе 145

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Почтовые компании постепенно возобновляют доставку в США
Бизнес
Почтовые компании постепенно возобновляют доставку в США 0
Изображение к статье: Все просят рецепт! Пирог с тыквой и апельсином, который тает во рту
Люблю!
Все просят рецепт! Пирог с тыквой и апельсином, который тает во рту 32
Изображение к статье: В гид Michelin 2026 года вошли 34 латвийских ресторана
Бизнес
В гид Michelin 2026 года вошли 34 латвийских ресторана 38
Изображение к статье: Женская внутренняя иерархия: как поставить себя на первое место и обрести энергию
Люблю!
Женская внутренняя иерархия: как поставить себя на первое место и обрести энергию 21
Изображение к статье: Видит око, да зуб неймет. Иконка видео
В мире
Португалия бьет рекорды Евросоюза по недоступности жилья 31
Изображение к статье: Моя жизнь - мои правила: как отучить посторонних лезть к вам с советами
Люблю!
Моя жизнь - мои правила: как отучить посторонних лезть к вам с советами 30
Изображение к статье: Почтовые компании постепенно возобновляют доставку в США
Бизнес
Почтовые компании постепенно возобновляют доставку в США 0
Изображение к статье: Все просят рецепт! Пирог с тыквой и апельсином, который тает во рту
Люблю!
Все просят рецепт! Пирог с тыквой и апельсином, который тает во рту 32
Изображение к статье: В гид Michelin 2026 года вошли 34 латвийских ресторана
Бизнес
В гид Michelin 2026 года вошли 34 латвийских ресторана 38

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео