NYT: Трамп потребовал от Зеленского территориальные уступки ради мира с Россией.

Президент США Дональд Трамп потребовал от своего украинского коллеги Владимира Зеленского пойти на территориальные уступки ради мира с Россией. Об этом со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника пишет газета The New York Times (NYT).

«Трамп (...) призвал к тому, чтобы Зеленский передал территории (...) для прекращения кровопролития», — пишет издание.

Собеседник NYT отметил, что Зеленский якобы ответил отказом на требование Трампа.

Ранее Зеленский допустил компромисс в отношении потерянных Украиной территорий. По словам украинского лидера, «это будет единственный путь» урегулирования конфликта с Россией.