Парламент Японии во вторник утвердил лидера правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Санаэ Такаити на посту премьер-министра, пишет LETA со ссылкой на AFP.

64-летний консервативный политик стала первой женщиной на посту премьер-министра в истории Японии.

После выхода партии «Комэйто» из правящей коалиции в октябре, что поставило под угрозу выдвижение Такаити, ЛДП в понедельник достигла соглашения о создании новой коалиции с Японской партией инноваций («Исин»). Хотя новой коалиции по-прежнему не хватает парламентского большинства, оппозиции не удалось договориться о едином кандидате, что открыло Такаити путь к назначению.

Ранее Такаити занимала пост министра по вопросам экономической безопасности и неоднократно резко критиковала Китай за его военное укрепление в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Она также занимает жёсткую позицию по вопросам иммиграции и туризма.

По её мнению, Японии следует «пересмотреть политику, допускающую въезд в страну людей с совершенно иной культурой и происхождением».

В экономике Такаити поддерживает агрессивную политику монетарного стимулирования и масштабные государственные расходы — в духе политики своего наставника, бывшего премьер-министра Синдзо Абэ.

Предыдущий премьер-министр Японии Сигэру Исиба объявил о своей отставке в начале сентября. Он возглавил ЛДП и стал премьером осенью прошлого года, однако с тех пор партия, почти без перерыва находившаяся у власти с 1955 года, утратила большинство в обеих палатах парламента.