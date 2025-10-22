Baltijas balss logotype
Бывает и хуже: латвийский пенсионер получает в четыре раза больше, чем украинский и албанский

В мире
Дата публикации: 22.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Бывает и хуже: латвийский пенсионер получает в четыре раза больше, чем украинский и албанский
ФОТО: dreamstime

В Латвии средний размер старой пенсии (по старости) по данным Центра статистики в 2024 году составлял примерно 558 в месяц. Мало? Смотря из какой страны смотреть.

Так, средняя пенсия в Украине сейчас составляет 6 436 гривен (примерно 133 евро по актуальному курсу). Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда Украины.

Всего в стране насчитывается почти 10,2 миллиона пенсионеров, из которых более 3,3 миллиона – то есть почти треть – получают в среднем лишь 69 евро в месяц. Еще 4% пенсионеров живут на 47,4 евро.

В то же время есть и те, кто получает значительно больше. Примерно 1,5 миллиона человек (15%) имеют пенсию, которая в среднем составляет 325 евро.

По сравнению с Европой, украинские пенсии остаются одними из самых низких. Их размер примерно соответствует пенсиям в Албании (160 евро).

В Румынии и Болгарии пенсионеры получают от 450 до 550 евро, в Польше и Чехии – от 800 до 900 евро в месяц.

#пенсии
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(6)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    22-го октября

    А какое право имеет редакция ВВ сравнивать, т.е. приравнивать, латвийских, а значит и Евросоюза, пенсионеров и пенсионерами Украины?! Украина вступила в ЕС? Украина платит взносы? Украина обворовывает ЕС, а Еврокомисары ЕС это только приветствую. Хочется узнать настоящую причину этого.

    28
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    22-го октября

    Мало? -- Ну если обратить внимание на пенсию в Латвии в 42 000 евро в месяц, то это даже не ничтожно!

    17
    1
  • SS
    Skad Skad
    22-го октября

    Надо смотреть на покупательскую способность денег, а не на то сколько резаной бумаги человек получил

    19
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Skad Skad
    22-го октября

    Не надо смотреть ни на что. Надо включит мозги!

    4
    4
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Skad Skad
    22-го октября

    Не надо смотреть ни на что. Надо включит мозги!

    3
    1
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    22-го октября

    Да, ни в чем себе не отказывайте на пенсии. Мировые круизы и казино ласвегаса ждут вас!!! (просыпается и вспоминает что сегодня надо пошарятся по мусорникам района на предмет вторсырья, чтоб добрать в бюджет и оплатить комуналку)

    14
    1
Читать все комментарии

Изображение к статье: Тихая жизнь в бывшей британской колонии позволит приезжим остепениться. Иконка видео
В мире
Стремящиеся в США эмигранты попадут в отстойник в Белизе 39
Изображение к статье: Как готовить макароны и картофель, чтобы не толстеть от них — есть секрет
Еда и рецепты
Как готовить макароны и картофель, чтобы не толстеть от них — есть секрет 83
Изображение к статье: Через неделю Латвию прилетят две августейшие особы - их ждет ужин, Музей оккупации и военная база
Политика
Через неделю Латвию прилетят две августейшие особы - их ждет ужин, Музей оккупации и военная база 57
Изображение к статье: Золото пережило самое большое падение за более чем 12 лет
Бизнес
Золото пережило самое большое падение за более чем 12 лет 129
Изображение к статье: Состоится ежегодная встреча правительства и иностранных инвесторов
Наша Латвия
Состоится ежегодная встреча правительства и иностранных инвесторов 29
Изображение к статье: Как помочь кошке пить больше воды и когда это нужно
В мире животных
Как помочь кошке пить больше воды и когда это нужно 67
