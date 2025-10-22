В Латвии средний размер старой пенсии (по старости) по данным Центра статистики в 2024 году составлял примерно 558 в месяц. Мало? Смотря из какой страны смотреть.

Так, средняя пенсия в Украине сейчас составляет 6 436 гривен (примерно 133 евро по актуальному курсу). Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда Украины.

Всего в стране насчитывается почти 10,2 миллиона пенсионеров, из которых более 3,3 миллиона – то есть почти треть – получают в среднем лишь 69 евро в месяц. Еще 4% пенсионеров живут на 47,4 евро.

В то же время есть и те, кто получает значительно больше. Примерно 1,5 миллиона человек (15%) имеют пенсию, которая в среднем составляет 325 евро.

По сравнению с Европой, украинские пенсии остаются одними из самых низких. Их размер примерно соответствует пенсиям в Албании (160 евро).

В Румынии и Болгарии пенсионеры получают от 450 до 550 евро, в Польше и Чехии – от 800 до 900 евро в месяц.