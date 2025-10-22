Латвия не видит возможности выдать разрешение на пролет самолета российского диктатора Владимира Путина в своем воздушном пространстве, сообщило Министерство иностранных дел, комментируя первоначально запланированную в Будапеште, но впоследствии не подтвержденную встречу президентов США и России.

Министерство заявило, что Латвия поддерживает усилия Трампа по прекращению агрессии России против Украины. В то же время министерство отмечает, что в настоящее время ничего не указывает на готовность России и Путина конструктивно участвовать в мирном процессе.

«Латвия не видит возможности выдать разрешение на пролет через свое воздушное пространство лицу, которое приняло решение начать войну в Украине и несет ответственность за грубые нарушения международного права со стороны России, в том числе за военные преступления в Украине», — сообщили в министерстве.

Как уже сообщалось, первоначально в Будапеште планировалась встреча Трампа и Путина для обсуждения прекращения войны в Украине. Когда именно это произойдет, не сообщалось, и также не было ясно, как именно Путин планирует добраться до столицы Венгрии, поскольку действуют европейские ограничения на пролет российских самолетов над странами Европейского Союза.

Однако во вторник американский чиновник, пожелавший остаться анонимным, заявил, что Трамп не планирует в ближайшее время встречаться с Путиным, сделав это заявление через несколько дней после того, как Трамп объявил, что встретится с Путиным в Будапеште в течение двух недель.

С момента своего возвращения в Белый дом в начале этого года Трамп стремился добиться скорейшего прекращения войны, начатой Россией против Украины, настаивая на проведении ряда прямых переговоров между официальными лицами Украины и России и принимая Путина на саммите в Аляске, однако эти дипломатические усилия не привели к какому-либо прорыву.