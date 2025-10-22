Baltijas balss logotype
Лети отсюда! Латвия не пропустит самолет Путина, спешащего к Трампу 17 2573

В мире
Дата публикации: 22.10.2025
LETA
Изображение к статье: Лети отсюда! Латвия не пропустит самолет Путина, спешащего к Трампу
ФОТО: pixabay

Латвия не видит возможности выдать разрешение на пролет самолета российского диктатора Владимира Путина в своем воздушном пространстве, сообщило Министерство иностранных дел, комментируя первоначально запланированную в Будапеште, но впоследствии не подтвержденную встречу президентов США и России.

Министерство заявило, что Латвия поддерживает усилия Трампа по прекращению агрессии России против Украины. В то же время министерство отмечает, что в настоящее время ничего не указывает на готовность России и Путина конструктивно участвовать в мирном процессе.

«Латвия не видит возможности выдать разрешение на пролет через свое воздушное пространство лицу, которое приняло решение начать войну в Украине и несет ответственность за грубые нарушения международного права со стороны России, в том числе за военные преступления в Украине», — сообщили в министерстве.

Как уже сообщалось, первоначально в Будапеште планировалась встреча Трампа и Путина для обсуждения прекращения войны в Украине. Когда именно это произойдет, не сообщалось, и также не было ясно, как именно Путин планирует добраться до столицы Венгрии, поскольку действуют европейские ограничения на пролет российских самолетов над странами Европейского Союза.

Однако во вторник американский чиновник, пожелавший остаться анонимным, заявил, что Трамп не планирует в ближайшее время встречаться с Путиным, сделав это заявление через несколько дней после того, как Трамп объявил, что встретится с Путиным в Будапеште в течение двух недель.

С момента своего возвращения в Белый дом в начале этого года Трамп стремился добиться скорейшего прекращения войны, начатой Россией против Украины, настаивая на проведении ряда прямых переговоров между официальными лицами Украины и России и принимая Путина на саммите в Аляске, однако эти дипломатические усилия не привели к какому-либо прорыву.

#путин #дональд трамп #мид латвии
Редакция BB.LV
Редакция BB.LV
26
1
0
0
0
1

Оставить комментарий

(17)
  • NB
    Nose Bose
    22-го октября

    все, что надо знать о маленьком вонючем гавне. гуд лак :)

    5
    1
  • 22-го октября

    из этого следует что латвии мир не нужен, нужно подольше иметь возможность растаскивать народные деньги по своим карманам прикрываясь мнимой помощью.

    18
    2
  • A
    Aleks
    22-го октября

    Таки никто никуда не летит .😂😂😂

    7
    2
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    22-го октября

    Смишноооо... Очень. Пусть мид лв шуткует дальше. Глядишь до зели доростут. Сыграют на рояле вместе.

    7
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    22-го октября

    Знаете, почему в Латвии не бывает терактов? Потому что арабы не могут найти эту страну на карте, России на неё наплевать, а прочие шарахаются, чтобы им Латвия в порыве любви зад не зализала. Как в такой ситуации напомнить о себе? Правильно, надуть щёки и громко кричать "Не допущу!". И это при том, что даже мимо Латвии никакой Путин лететь не собирался...

    25
    2
  • П
    Процион
    22-го октября

    Российский диктатор Владимир Путин избран Президентом государства прямым тайным голосованием совершеннолетних дееспособных граждан РФ. В отличие от двухступенчатого избрания президента США (сначала избираются т.н. «выборщики», а уж потом эти выборщики избирают президента США) И уж нечего говорить о так называемом «избрании» президента Латвии, которого даже не избирается, а назначается на пост в узком кругу правящх политиков. Так кто здесь диктатор?

    30
    2
  • С
    Сарказм
    Процион
    22-го октября

    Открою вам тайну, огромное большинство современных диктаторов избирались много выборов подряд, причем с совершенно неприличным результатом. Что части из них совершенно не помешало вдруг внезапно прочувствовать черенок лопаты в заднем проходе, петлю на шее и прочие малоприятные вещи от столь поддерживающих их избирателей, как только по каким-то причинам они оказывались не в силах поддерживать необходимый уровень внутреннего террора и содержать свору защищающих их цепных псов.

    3
    17
  • Мп
    Мимо проходил
    Процион
    22-го октября

    Сильно сомневаюсь, что вообще никем не избранному еврофюреру кто-то сунет черенок лопаты. Скорее, повесят на фонаре.

    1
    6
  • С
    Сарказм
    Процион
    22-го октября

    А то есть ты считаешь это почетной смертью?:))) Ну что ж, когда он окажется в заднице Путина, с меня коньяк XO

    1
    4
  • С
    Сарказм
    22-го октября

    Узбагойтесь, уже никто никуда не летит, в этот раз Трамп подсунул несколько более толкового переговорщика для подготовки встречи, который намного быстрее понял, что с кремлефюрером разговаривать по существу не о чем, а лететь через полмира, чтобы послушать псевдоисторические бредни про Рюрика и Хмельницкого Трампу явно не сдалось.

    9
    50
  • ТТ
    Тим Тим
    Сарказм
    22-го октября

    Нет ли желания перейти на Delfi,там твои "перлы"твои же ухилянты оценят и лайков получишь по самое не могу,а ещё лучше-домой и сразу добровольно в ТЦК,если,что билет оплачу.

    9
    1
  • С
    Сарказм
    Сарказм
    22-го октября

    Не, нету, там вашего брата ботоватника слишком много, любая здравая мысль теряется в потоке их гуано

    0
    4
  • С
    Сарказм
    Сарказм
    22-го октября

    Встречное предложение - давай в говень, контракт заключай и на бвмбас (блет до мааасквы оплачу), там твоих подельников-спортсменов уже в 3 слоя укладывают, те все надеются от дронов убежать. Большинству не везет. Зато бабла поднимешь (сейчас уже правда значительно меньше, чем еще полгода назад, но партия сказала затянуть пояса, так что сам понимаешь...), опять же с покладистыми девками проблем нет, тут вон буквально сегодня рекламную стетйку на этот счет тиснули. Погуляешь с месяцок, ну а больше фольксштурм и не живет.

    0
    3
  • З
    Злой
    22-го октября

    Пусть встречаются в Москве, там будет всё честно и безопасно, на запад надеятся, с их подлянками-замашками нет смысла.

    58
    7
  • Д
    Дед
    22-го октября

    Латвия могла бы помолчать. Трамп даст команду и будут бежать пердеть и радоваться, распахивая двери Путину. А вот , когда начнется разбор полетов, каждое не вовремя сказанное слово зачтется.

    64
    3
  • З
    Злой
    Дед
    22-го октября

    Вот это точно, как будто здесь что-то решается, смех один!

    45
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    22-го октября

    Так это проблема Латвии.

    39
    3
Читать все комментарии

